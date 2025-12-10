ETF売買動向＝10日寄り付き、日経レバの売買代金は258億円と活況 ETF売買動向＝10日寄り付き、日経レバの売買代金は258億円と活況

10日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比32.0％増の554億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同30.7％増の397億円となっている。



個別ではＭＡＸＩＳＪＰＸ日経インデックス４００ <1593> 、上場インデックスファンド世界株式（ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ） <1554> 、上場インデックスファンドＪＰＸ日経 <1592> 、グローバルＸ 日経平均株主還元 <465A> 、ＮＥＸＴ ＭＳＣＩジャパンカントリー指数 <2643> など52銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸインバース <1457> 、ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> 、ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> 、日経４００ダブルインバースインデックス連動 <1472> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸダブルインバース <1368> など8銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＯｎｅ ＥＴＦ ＦＴＳＥ・サウジアラビア <295A> が4.79％高、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> が4.65％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 白金上場投資信託 <1674> が3.94％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> が3.67％高と大幅な上昇。



日経平均株価が414円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金258億4300万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金218億2100万円を大幅に上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が38億6000万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が24億3000万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が22億400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が15億9600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が14億100万円の売買代金となっている。



