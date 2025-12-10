

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の12月8日から9日の決算発表を経て10日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<4287> ジャストプラ 東Ｓ -6.44 12/ 9 3Q 35.98

<3657> ポールＨＤ 東Ｐ -5.06 12/ 9 3Q -89.03

<7804> Ｂ＆Ｐ 東Ｓ -4.23 12/ 9 本決算 5.78

<9692> シーイーシー 東Ｐ -1.96 12/ 9 3Q 10.00

<9636> きんえい 東Ｓ -0.96 12/ 9 3Q 17.67



<7435> ナ・デックス 東Ｓ -0.90 12/ 9 上期 黒転

<9632> スバル 東Ｓ -0.63 12/ 9 3Q 2.37



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした10日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

