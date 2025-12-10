―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の12月8日から9日の決算発表を経て10日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<4287> ジャストプラ 　東Ｓ　　 -6.44 　 12/ 9　　　3Q　　　 35.98
<3657> ポールＨＤ 　　東Ｐ　　 -5.06 　 12/ 9　　　3Q　　　-89.03
<7804> Ｂ＆Ｐ 　　　　東Ｓ　　 -4.23 　 12/ 9　本決算　　　　5.78
<9692> シーイーシー 　東Ｐ　　 -1.96 　 12/ 9　　　3Q　　　 10.00
<9636> きんえい 　　　東Ｓ　　 -0.96 　 12/ 9　　　3Q　　　 17.67

<7435> ナ・デックス 　東Ｓ　　 -0.90 　 12/ 9　　上期　　　　黒転
<9632> スバル 　　　　東Ｓ　　 -0.63 　 12/ 9　　　3Q　　　　2.37

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした10日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース