―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の12月8日から9日の決算発表を経て10日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<1436> グリーンエナ 　東Ｇ 　 +11.37 　 12/ 9　　上期　　　 81.95
<2983> アールプラン 　東Ｇ　　 +9.67 　 12/ 9　　　3Q　　　 71.42
<9824> 泉州電 　　　　東Ｐ　　 +8.16 　 12/ 9　本決算　　　 18.64
<2438> アスカネット 　東Ｇ　　 +3.45 　 12/ 9　　上期　　　168.42
<3180> Ｂガレージ 　　東Ｐ　　 +1.59 　 12/ 9　　上期　　　-16.56

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした10日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

