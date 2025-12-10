

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の12月8日から9日の決算発表を経て10日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<1436> グリーンエナ 東Ｇ +11.37 12/ 9 上期 81.95

<2983> アールプラン 東Ｇ +9.67 12/ 9 3Q 71.42

<9824> 泉州電 東Ｐ +8.16 12/ 9 本決算 18.64

<2438> アスカネット 東Ｇ +3.45 12/ 9 上期 168.42

<3180> Ｂガレージ 東Ｐ +1.59 12/ 9 上期 -16.56



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした10日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



