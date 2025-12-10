「現時点でおこめ券を配布することを決めた市町村はゼロ」…鈴木憲和農相「お膝元」山形県「おこめ券」配布を巡り「モーニングショー」が独自調査…３５市町村に聞き取り

テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は１０日、おこめ券の配布を巡り自治体で見送りが続出していることを報じた。

番組では、長野市の荻原健司市長が「必ずしもおこめ券にこだわる必要はないのではないか」との考えを示したことを報道。さらに福岡市の高島宗一郎市長がおこめ券について「５００円を配るのに（経費が）１割以上６０円。そこのコストに対しては国として問題意識をぜひもっていただきたいなって思います」と述べ、同市は、おこめ券は配布せず、一般家庭用の下水道料金で基本使用料と従量使用料を２か月分無料、さらに市内全域で使える２０パーセントのプレアミアム商品券を発行することを紹介した。

さらに鈴木憲和農相のお膝元になる山形県で配布されるのかを番組が独自調査。県内の３５市町村に聞き取りを実施し、その結果「３１市町村」が配布するかどうかを検討中。残りの４市町村は配布しない方針で「現時点でおこめ券を配布することを決めた市町村はゼロという結果」と報じた。