来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）の米国代表に、フィリーズで今季５６本塁打を放ったカイル・シュワバー外野手（３２）ら４人が新たに加わることが９日（日本時間１０日）、大会公式「Ｘ」（旧ツイッター）などで報じられた。

新たに加わることが発表されたのは、スミス（ドジャース）、ヘンダーソン（オリオールズ）、チュラング（ブルワーズ）、シュワバーの４人。すでにジャッジ（ヤンキース）、ローリー（マリナーズ）、ウィット（ロイヤルズ）、キャロル（ダイヤモンドバックス）、クローアームストロング（カブス）の出場が内定しており、打者９人がひとまずそろったことになった。投手ではサイ・ヤング賞右腕のスキーンズ（パイレーツ）に加え、ボイド（カブス）、ウィットロック（レッドソックス）が出場の意向を示している。

２３年の第５回大会では決勝で侍ジャパンに敗れて準優勝に終わった米国。１７年の第４回大会以来２大会ぶり２度目の優勝へ向けて本気モードでマンバーが集まっている。今季５０本塁打以上を放ったのはローリー６０本、シュワバー５６本、ジャッジ５３本と３人。メジャーで今季５０発以上を放ったのは米国代表の３人と５５発のドジャース・大谷翔平投手（３１）だけ。米国代表入りしたキャロルとクローアームストロングも３１本を放っており、ここまで出場が内定している９人の打者の今季の本塁打数の合計は３０６本で、１人平均３４発を放っていることになる。

侍ジャパンは現時点で出場が内定しているのは大谷の１人だけ。米国代表は着々と恐ろしいメンバーをそろえている。