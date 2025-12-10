【羽川豊の視点 Weekly Watch】

月曜日の朝、松山英樹がタイガー・ウッズ主宰のツアー外競技で優勝したとのニュースが飛び込んできました。2025年は開幕戦を制したもののその後は苦しみました。最終戦で鬱憤を晴らし、気持ちよく新年を迎えられるでしょう。

男子の国内ツアーは前週の「日本シリーズ」で終了。金子駆大が初の賞金王を獲得しました。

「賞金王争い」という点では、1921万9996円差で金子を追っていた2位の生源寺龍憲の欠場は「残念」という声を多く聞きました。その生源寺は、逆転の賞金王を諦め、来季の米ツアー切符をかけた2次予選会に出場。最終予選会（ファイナル）に進むことはできませんでしたが、「どちらかを選べ」と言われれば、私も生源寺と同じ決断をしたでしょう。

野球の最高峰が米国の大リーグなら、ゴルフは米PGAツアーです。そこへ挑戦できるチャンスが巡ってきたなら迷うことなくトライします。

これまで何度も言いましたが、人は来年どうなるかはわかりません。今年と同じように「挑戦権」が得られる保証はないのです。

金谷拓実がPGAツアーの出場権を手にした昨年のファイナルで、平田憲聖は5位タイに2打及ばず落選。今季は米下部ツアーで戦い、来季の昇格を決めました。下部ツアーは「選手ファースト」とはいえず、飛行機の移動も乗り継ぎが多く、長時間ドライブや食事面の苦労話などを漏らしていました。そこで念願の「切符」を掴み取ったのは立派です。

視点を変えれば、国内のスポーツ界は昭和の頃とは「景色」が違います。ゴルフ界も、私がプロ入りした1980年、青木功さんは全米オープンでJ・ニクラスと「がっぷり四つ」で2位になりました。しかしそれ以後、4大メジャーで日本選手が頂点に立つというイメージを持っているファンは皆無に近かったのではないか。

今は違います。21年に松山英樹がマスターズに勝ったことで、分厚い壁に穴をあけた。松山の優勝を見た若者たちにとって、メジャー優勝はもはや実現不可能な夢ではありません。その松山が力をつけたのはPGAツアーに他なりません。

かつて同ツアーのメンバーだった石川遼は、11日からのファイナルで来季の切符取りを目指します。石川もすでに34歳。それでも最高峰のツアーに復帰することをモチベーションに、長い時間をかけてスイングを変え、努力してきたことをファンは知っています。金子もファイナルを受けて、失敗すれば欧州ツアーでプレーするそうです。

社会状況が変わり、価値観が多様化しても、夢に向かって立ち向かうチャレンジ精神を失ったものはプロと呼べないのではないか。技術で報酬を得るだけでなく、ファンに夢や感動を与えてこそ、プロゴルファー。ならば「挑戦」は欠かせません。

（羽川豊／プロゴルファー）