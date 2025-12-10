12月24日に発売されるキルト作家の鷲沢玲子氏の「マイキルトヒストリー 鷲沢玲子のパッチワークキルト」（日本ヴォーグ社）に、“愛弟子”である山口百恵（66）の写真が掲載されることが話題となっている。鷲沢氏と交流する様子の「初出し写真」も含まれるというからファンにとっては垂涎モノだ。

1980年の引退後は芸能活動から遠ざかり、表舞台に出ることは一切なかったが、6年前の2019年には、本名の三浦百恵名義で「時間の花束 Bouquet du temps［幸せな出逢いに包まれて］」というキルトの作品集を同じく日本ヴォーグ社から上梓。当時も、その近影が掲載され話題となっていた。

「キルトを縫う百恵さんの写真が掲載されました。キルトへの思いと同時に、日々の暮らしや家族への思いもつづられ、初版10万部、最終的には20万部以上の大ヒットとなりました」（出版関係者）

今回の鷲沢氏の最新刊も百恵が登場することで注目が集まっており、すでにAmazonランキングでは、〈パッチワーク・キルト （本）〉部門で1位となっている（12月9日時点）。

百恵にとって鷲沢氏は、40年来のキルトの師匠。鷲沢氏の展覧会にも何度となく作品を出品しているが、その出会いは、百恵が幼い2人の子供を育てていた1988年ごろだという。芸能ジャーナリストの城下尊之氏は、「ワイドショーが華やかだったころは、本当によく取材しましたね」とこう話す。

「それこそ三浦友和との交際の噂が出た時から、引退後まで、あらゆる場面で追いかけました。通っている歯医者さんの前で張り込みしたり、子供の運動会を狙ったり…。しかし引退後は、直撃しても全くと言っていいほど、相手にしてもらえませんでしたが（苦笑）」

引退から45年の月日が流れたが、女性週刊誌で、彼女のちょっとした近況とともに、「すわ、復帰に向けた動きか!?」と伝えられるたびに、売り上げが伸びるという現象が長らく続いていた。

「しかし、本人にその気がまったくないことは周知の通りです。今回も趣味のキルトの恩師のために一肌脱いだということに過ぎないでしょう。それと長男で歌手の三浦祐太朗がコンサートなどで、自分の楽曲を歌うことを許可したりはしていますが、自分が表舞台に立って特番に出たりすることは、今後もないでしょうね」（前出の城下氏）

こうして伝説はさらに、伝説となっていくのだろうか。

しかし往年のファンにとっては、趣味のキルトを通じてでも、こうしてちょっとした近況を垣間見ることができるだけでもうれしいに違いない。

