&TEAM、「第67回日本レコード大賞」特別国際音楽賞受賞 表彰式に出席「日本から世界へ大きく羽ばたけるようなアーティストに」
9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）が、9日に開催された『第67回日本レコード大賞表彰式』に出席。「特別国際音楽賞」を受賞し、30日に放送されるTBS系『第67回 輝く！日本レコード大賞』に生出演することが決まった。
【写真】盾を抱えて笑顔！第67回日本レコード大賞表彰式に出席した&TEAM
表彰式では、リーダーのEJが盾を受け取り、スピーチでは&TEAMのサブリーダーFUMAが「まずはこのような栄誉ある賞をいただくことができ本当に光栄です。関係者の皆さま、そしていつも応援してくださるLUNE（ファンネーム※E＝アキュート・アクセントを付したもの）の皆さまに感謝を伝えたいです。僕たち&TEAMが日本から世界を目標にしていて、特別国際音楽賞というこのような賞は本当に意味があり、感慨深いものがあります。この受賞を励みに、もっともっとたくさんの方に&TEAMの音楽とパフォーマンスを知っていただきたいですし、より日本から世界へ大きく羽ばたけるようなアーティストになれるように努力したいと思います」とコメント。「当日は9人でこの賞にふさわしいパフォーマンスをお見せできるよう頑張りたいと思います。ありがとうございました」と思いを語った。
&TEAMは、“Japan to Global”を掲げ、2022年にデビュー。2025年には、アジア10都市で約16万人を動員した自身初のアジアツアーを成功裏に終え、10月に韓国1stミニアルバム『Back to Life』をリリースし、韓国デビューを果たした。韓国デビューにおける活動では、現地音楽番組のチャートで3冠を達成し、数々の人気バラエティ番組へも出演した結果、日本だけでなくグローバルからも熱視線を受け着実にファンダムを拡大した。
