¡ÚWBC¡Û»øJ¡¦°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡ÖÄ´À°¤¬¤¢¤ë¡Ä·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¡×ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÈÊ¬»¶È¯É½¡É¼¨º¶
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¤ÎµåÃÄ´´Éô¤äÂåÍý¿Í¤é¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊWM¡Ë¤¬9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¥ª¡¼¥é¥ó¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëWBC¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê50¡Ë¤¬ÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ±þ¡£ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡ÈÊ¬»¶È¯É½¡É¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬»²Àï¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°²óÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿»³ËÜÍ³¿¡¢¥«¥Ö¥¹¡¦º£±Ê¾ºÂÀ¤é¤Î½Ð¾ì²ÄÈÝ¤Ï¤Þ¤ÀÉÔÆ©ÌÀ¡£°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖMLB¤«¤é¤ÎÊÖ»öÂÔ¤Á¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«MLB¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£º£¤Ï¤½¤³¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÊÕ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢°ìµ¤¤Ë¤Ï·è¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²¬ËÜÏÂ¿¿¤äÂ¼¾å½¡Î´¤éº£¥ª¥Õ¤ËÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¡Ê½êÂ°µåÃÄ¤¬¡Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤Þ¤¿µåÃÄ¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢µåÃÄÂ¦¤¬½Ð¾ì¤òµö²Ä¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤ò¼é¤ë¤«¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ì¡¢»°ÎÝ¤òÇ¤¤»¤ë°Õ¸þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÂåÉ½Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈ¯É½¤¹¤ë¤Î¤¬Ê¬»¶¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°æÃ¼´ÆÆÄ¡£¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÏÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤Î¤ÇÄ´À°¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Ø¤ó¤ÏÅê¼ê¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÈ¯É½¤·¤Æ¤¢¤²¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ´À°ÌÌ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÊÌ¤Ê¤ÉÊ¬»¶È¯É½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¡£¡ÖÆóÍ·´Ö¡¢Ãæ·Ñ¤®¡¢Âè2¡ÊÀèÈ¯¡Ë¤â´Þ¤á¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤ÏÆüËÜ¿Í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ÏÁá¤á¤Ë·è¤á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£