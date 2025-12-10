ＴＯＴＯは９日、ウォシュレット（温水洗浄便座）の累計販売台数が１１月に７０００万台を突破したと発表した。

累計６０００万台（２０２２年８月）から３年３か月での達成で、１０００万台単位の積み上げでは過去最速となった。特に米国での伸びが顕著で、世界で普及が加速している。

１９８０年に国内で発売し、当初は苦戦して累計１０００万台まで１８年１か月かかって９８年に達成した。２０１０年代以降はアジアや欧米などで販売が伸び始め、４０００万台から５０００万台は３年８か月、６０００万台までは３年５か月となり、７０００万台はこれをさらに短縮した。

中でも、この５年で最も伸びているのが米国だ。コロナ禍による物流の混乱でトイレットペーパーが不足する中、紙なしでおしりを洗えるウォシュレットが注目を浴びた。２０年度の販売台数は前年度の１・８倍に急増し、その後も伸び続けている。

ＴＯＴＯは、ウォシュレットを海外市場開拓のキーアイテムと位置付けている。販売を伸ばしてブランドの認知度を高め、便器や水栓金具などの販売にもつなげる方針だ。