EXILE TAKAHIRO¡¢41ºÐÃÂÀ¸Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡ÈÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÇ®¶¸¡Ö¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¥¤¥±¥á¥ó³ÎÄê¡×¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤¬°¦¤ª¤·¤¹¤®¤ë¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎEXILE TAKAHIRO¡Ê41¡Ë¤Î´î¤Ó¤ÎÊó¹ð¤Ë·ÝÇ½³¦¤ä¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÍÄ¾¯´ü¤ÎAKAHIRO¤Î¼Ì¿¿¡ÊÁ´3Ëç¡Ë
¡¡TAKAHIRO¤Ï¡¢2017Ç¯¤ËÇÐÍ¥¤ÎÉð°æºé¡Ê31¡Ë¤È·ëº§¤·¡¢7ºÐ¡¢3ºÐ¡¢À¸¸å10¥«·î¤È3¿Í¤Î½÷¤Î»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Instagram¤Ç¡¢¥é¥¤¥ÖÉñÂæÎ¢¤ä¡¢¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¡£¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤ËÉð°æ¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤òÉÕ¤±È¿±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2025Ç¯12·î9Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢3Ëç¤ÎÍÄ¾¯´ü¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö41ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ò¹¯¤Ç¤¹¡£´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£Àº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤ª½Ë¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î»°±ºæÆÊ¿¡Ê37¡Ë¡¢GENERATIONS¤ÎÇòßÀ°¡Íò¡Ê32¡Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎRIKAKO¡Ê59¡Ë¤é¤¬¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤òÉÕ¤±½ËÊ¡¡£ ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢ÂÎÄ´¤Ë¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¾®¤µ¤¤»þ¤«¤é¥¤¥±¥á¥ó³ÎÄê¤Î²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ª´é¡×¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤¬°¦¤ª¤·¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë