南野拓実がガラタサライ戦のPOTMに選出！ モナコの今季CLでの2勝目に貢献
モナコに所属する日本代表MF南野拓実が、ガラタサライ戦のプレイヤー・オブ・ザ・マッチ（POTM）に選出された。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』が伝えている。
チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第6節が9日に行われ、モナコはホームでガラタサライと対戦。48分には南野がペナルティエリア内で倒されてPKを獲得すると、キッカーを務めたデニス・ザカリアのシュートはGKに防がれてしまったものの、68分のフォラリン・バログンの先制弾が決勝点となり、1−0で試合終了。モナコは今季CLで2勝目を飾っている。
直接得点には関与しなかったものの、この試合に先発出場して75分までプレーした南野はPKを獲得するなど、チームの勝利に貢献し、この試合のPOTMに選出された。
選出理由についてUEFAのテクニカルオブザーバーグループは「南野はチームのほぼ全ての攻撃機会に関与した。決定的なキーパスや賢いランニング、後方からのパスを受け取ったりした。それに加えて、彼の闘志がチームの攻撃の激しさを支えていた」と綴っている。
チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第6節が9日に行われ、モナコはホームでガラタサライと対戦。48分には南野がペナルティエリア内で倒されてPKを獲得すると、キッカーを務めたデニス・ザカリアのシュートはGKに防がれてしまったものの、68分のフォラリン・バログンの先制弾が決勝点となり、1−0で試合終了。モナコは今季CLで2勝目を飾っている。
選出理由についてUEFAのテクニカルオブザーバーグループは「南野はチームのほぼ全ての攻撃機会に関与した。決定的なキーパスや賢いランニング、後方からのパスを受け取ったりした。それに加えて、彼の闘志がチームの攻撃の激しさを支えていた」と綴っている。