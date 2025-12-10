「美形家系ですね」有名歌手＆動画クリエイターの“いとこコラボ”が実現！ 「顔似てる！」「本物のいとこなんだ！」
3人組シンガーソングライター・WHITE JAMのSHIROSEさんは12月9日、自身のX（旧Twitter）を更新。動画クリエイターの白瀬あかりさんとの“いとこコラボ”を公開し、話題となっています。
ファンからは「本物のいとこなんだ！」「まさかいとことは驚きです！」「美形家系ですね」「遺伝子の勝ち確ガチャ引いてて草」「言われてみれば顔似てる！」「才能も遺伝するって本当なんだな」などの声が寄せられました。
「遺伝子の勝ち確ガチャ引いてて草」SHIROSEさんは「シロセ＆白瀬あかり いとこコラボ」とつづり、1本の動画を公開。自身の楽曲『磁石（Magnet）』に合わせて、白瀬さんとダンスしています。美男美女な2人ですが、親戚関係だったとは驚きです。
さくらさんとのダンス動画も！8日には、YouTuberのさくらさんとのダンス動画を公開したSHIROSEさん。ほかにも、さまざまな著名人とコラボレーション動画をたびたび投稿し、話題となっています。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)