¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÆóÏ¢ÇÆ¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î·Á¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤òÄù¤á³ç¤Ã¤¿¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£24ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ê¤¬¤éÂçÉñÂæ¤Ç³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡ÈÎáÏÂ¤Î²øÊª¡É¤³¤Èº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï¡¢¥ª¥ÕÆÍÆþ¸å¤â¥Õ¥¡¥ó¤ËÌ´¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÆÄÅ¸¼»Õ¤Ë»÷¤Æ¤ë? ÊÌ¿Íµé¤Î¥Ó¥¸¥åÊÑ¤¬ÏÃÂê¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õ
º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢¿ÌºÒ·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤Æ
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï12·î7Æü¡¢ÀÐÀî¸©¼î½§»Ô¤ÇÌîµå¶µ¼¼¤ò³«ºÅ¡£ÃÏ¸µ¤Î¾®³ØÀ¸Ìó170¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¤«¤éÄ¾¡¹¤Ë»ØÆî¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡´ä¼ê¸©Î¦Á°¹âÅÄ»Ô½Ð¿È¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ï2011Ç¯¡¢¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤Î¤È¤¤ËÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÅÇÈ¤Ç¼«Âð¤¬Î®¤µ¤ì¡¢Éã¤ÈÁÄÉãÊì¤òË´¤¯¤¹À¨»´¤ÊÈï³²¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀÐÀî¸©¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2025Ç¯1·î¤ËÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ë¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£º´¡¹ÌÚÅê¼êËÜ¿Í¤¬¡È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡É¤È¸ì¤ë¤È¤ª¤ê¡¢Ìîµå¶µ¼¼¤Î³«ºÅ¤Ï¡¢¿ÌºÒ·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤ÆÉü¶½¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤áÌÂ¤¤¤Ê¤¯·èÃÇ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡ÆüËÜ¥×¥íÌîµå»þÂå¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤ÎÅê¼ê¡¦¹âÌîæûÂÁ¤È¤È¤â¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¶µ¼¼¡£ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é¤Ï´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¡È±óÅê¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡É¤Ç¤Ïº´¡¹ÌÚ¤¬·Ú¤¯Åê¤²¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬Íª¡¹¤È¥¹¥¿¥ó¥ÉÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÈÌîµå¶µ¼¼¡É
¡¡¼ÁÌä¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤éWBC¤Î½Ð¾ìÀ§Èó¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¡£¡Ö¡Ê¶¦¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡Ë¹âÌîÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤ë²óÅú¤Ç¸ò¤ï¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡È¤é¤·¤µ¡ÉÁ´³«¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£
¡Ö¶µ¼¼¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î¼èºà¤Ç¡¢º´¡¹ÌÚÅê¼ê¤Ï¡ÈËÍ¼«¿È¡¢¿ÌºÒ¸å¤Ë¥×¥íÌîµåOB¤ä¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤È¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿¡£ÆâÍÆ¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Ìîµå¶µ¼¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤Ïº£¤âËº¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ç½ÅÐ¤Î»Ò¤É¤â¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢¤Þ¤¿°ì½ï¤ËÌîµå¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ó¤È¤â´¶Æ°Åª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÈÆâÍÆ¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡É¤È¥Ï¥Ã¥¥ê¸À¤¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¢¤¿¤ê¤¬Èà¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÊÌîµåÀìÌç»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤½¤ó¤Ê¤ªÃãÌÜ¤Êº´¡¹ÌÚ¤À¤¬¡¢Ìîµå¶µ¼¼³«ºÅ¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¤´Ö¤«¤é¤Ï¡ÖÏ¯´õ¡¢Î©ÇÉ¤À¤Ê¡£´¶Æ°¤·¤¿¤è¡×¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¥Ü¥í¥«¥¹¸À¤Ã¤Æ¤¿¥¢¥ó¥Á¶¦¤è¡¢¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤ÎÏ¯´õ¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ê¤ó¤À¤è¡×¡Ö¤É¤ì¤Û¤É»Ò¤É¤âÃ£¤ÎÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜÅö¤ËÆ¬¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¶µ¼¼¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ë¥µ¥¤¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¡£¤µ¤é¤Ë¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Þ¤Ç¸«¤»¤Æ¡¢Ìó2»þ´Ö¤Ç¡ÈÌ´¤Î»þ´Ö¡É¤ÎËë¤Ï¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Î³Ú¤·¤½¤¦¤Ê»Ñ¤Ë¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤ËÉü¶½¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î´õË¾ÄÌ¤ê¡ÈÀèÈ¯Éüµ¢¡É¤Ç¹¹¤Ê¤ëÌö¿Ê¤¬¸«¤¿¤¤¡ª