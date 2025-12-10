ÆüËÜ¿Í¤ÏÃæÅì¾ðÀª¤Ø¤Î¶ÛÇ÷´¶¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡Ä¸µ³°¸ò´±Ž¥µÜ²ÈË®É§¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë"Åì¥¢¥¸¥¢¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã"¤Ø¤Î¿¼¹ï¤Ê±Æ¶Á
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢µÜ²ÈË®É§¡ØÃæÅì ÂçÃÏ³ÌÊÑÆ°¤Î·ëËö ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥é¥ó¤ò¤á¤°¤ë¡¢ÊÆ²¤ÃæÏª¤ÎËÜ²»¤È»×ÏÇ¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¥é¥¯¥ì¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Àï¸åÆüËÜ¤ÎÃæÅì¸¦µæ¤ÎÎ®¤ì¤Ï3¤Ä¤ËÂçÊÌ¤Ç¤¤ë
É®¼Ô¤¬ÆüËÜ¤Î³Ø³¦¤Ç¤Î¡ÖÃæÅì¸¦µæ¡×¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤Î¤Ï³°Ì³¾ÊÆþ¾Ê¸å¤Î¤³¤È¤À¡£Âç³Ø¤Ç¤ÏÀì¤é¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤¬Ë»¤·¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜÈ¯¹Ô¤Î¡Ö¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥ÀËþºÜ¡×¶µ²Ê½ñ¤ÇÊÙ¶¯¤·¤¿Ãæ¹ñ¸ì¤â¡¢Åö»þ¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É»È¤¤Êª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³°Ì³¾Ê¸¦½¤½ê¤Ç¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÅìµþ³°¹ñ¸ìÂç³Ø¤Î¹âÌ¾¤Ê¶µ¼ø¤À¤Ã¤¿¡£³Î¤«»ÈÍÑ¤·¤¿¶µ²Ê½ñ¤ÎÆüËÜ¸ì¤Ï¡¢¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¡Ö±¦¤«¤éº¸¤Ë¡×½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¡Ê¡©¡Ëµ²±¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë³°¹ñ¸ì¤Î¶µ²Ê½ñ¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿É®¼Ô¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÃæÅì¸¦µæËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤À¡£É®¼Ô¤Î³°Ì³¾ÊÆþ¾Ê¤Ï1978Ç¯¡¢¤Ä¤Þ¤ê1973Ç¯¤ÎÂè°ì¼¡¡¢1979Ç¯¤ÎÂèÆó¼¡¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¶¹´Ö¤Ç¤¢¤ë¡£Åö»þÃæÅì´ØÏ¢¤Ç¤Ï¡ÖÀÐÌý¤Î³ÎÊÝ¡×¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼²Á³Ê¡×¡Ö²¤ÊÆ¥ª¥¤¥ë¥á¥¸¥ã¡¼¡×¤Ê¤É·ÐºÑ¾ðÊó¤Ð¤«¤ê¤¬À¤¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê¡ÖÃÏ°è¸¦µæ¡×½ñÀÒ¤òÆÉ¤ß»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤Ç¤Îºß³°¸¦½¤»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¤³¤È¤À¡£
É®¼Ô¤ÏÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤Ç¤Î³Ø½ÑÅª¡ÖÃæÅì¸¦µæ¡×³èÆ°¤ò°ìÀÚ·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º£¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢Àï¸åÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÃæÅìÃÏ°è¸¦µæ¤ÎÎ®¤ì¤Ï3¤Ä¤ËÂçÊÌ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Àï¸å½é´ü¤Î1950¡Á60Ç¯Âå¡¢¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯´ü¤Î1970Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¡Ö¥Æ¥í¤È¤ÎÀï¤¤¡×¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿2000Ç¯Âå°Ê¹ß¤Î3¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢É®¼Ô¤Îµ²±¤òÍê¤ê¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»þÂå¤ÎÆÃÄ§¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¢£¡Àï¸å½é´ü¡Ê1950Ç¯Âå¡Á1960Ç¯Âå¡Ë
¤³¤Î»þ´ü¤ÏÃæÅì¸½ÃÏ¤Î»ö¾ð¤ä»ñÎÁ¤Ë´ð¤Å¤¯ÃÏ°è¸¦µæ¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤¿¡£ÀïÁ°¡¦ÀïÃæ¤ËÁ´À¹¤À¤Ã¤¿À¾ÍÎÃæ¿´¼çµÁ»Ë´Ñ¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ê¥º¥à¡×¤Ø¤ÎÈ¿¾Ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤ÈÊ¹¤¯¡£ÆÃ¤Ë¡¢Åö»þ¤Î³Ø³¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÆüËÜÁ´ÂÎ¤ÎÀ¯¼£ÅªÄ¬Î®¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤«¡¢¡Ö¥¢¥é¥ÖÌ±Â²¼çµÁ¡×¤òÈ¿¿¢Ì±ÃÏ¼çµÁ±¿Æ°¤Î¸«ÃÏ¤«¤é¸¦µæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼çÎ®¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿·¹¸þ¤Ï¤½¤Î¸å¤âÂ³¤¡¢É®¼Ô¤¬¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¸¦½¤¤ò»Ï¤á¤¿1970Ç¯ÂåËö¤Ç¤â¡¢³Ø³¦¤Î¼çÎ®¤Ï¡ÖÀ¾ÍÎ¤Î¿¢Ì±ÃÏ¼çµÁ¤ÈÀï¤¦¥¢¥é¥ÖÌ±Â²¼çµÁ¡×¤À¤Ã¤¿¤Èµ²±¤¹¤ë¡£
Åö½é¤³¤¦¤·¤¿¹Í¤¨Êý¤Ï³×¿·Åª¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Âç³ØÂ´¶È¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¤¸¦½¤»þÂå¤ÎÉ®¼Ô¤Ë¤â¤³¤ì¤Ï¶Ë¤á¤Æ¡Ö¿¿¤ÃÅö¡×¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£ºßÊÆ¸¦½¤Ãæ¤Ï¥¸¥ç¡¼¥¸¥¿¥¦¥óÂç³Ø¤Î¸½Âå¥¢¥é¥Ö¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤È»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¼ø¶È¤ò¼õ¤±¤¿³Ð¤¨¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢Æ±Âç¤Î¸½Âå¥¢¥é¥Ö¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¥¢¥é¥Ö½ô¹ñ¤«¤éºâÀ¯Åª»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Åö»þ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¡Ö¿Æ¥¢¥é¥Ö¡×·Ï¤Î³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¢¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯´ü¡Ê1970Ç¯Âå°Ê¹ß¡Ë
1973Ç¯¤Î¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤È1979Ç¯¤Î¥¤¥é¥ó¡¦¥¤¥¹¥é¥à³×Ì¿¤Ë¤è¤ê¡¢ÃæÅìÃÏ°è¤ËÂÐ¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¤Î´Ø¿´¤Ï°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£ÊÑ¤ÊÏÃ¤À¤¬¡¢¤â¤·¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢É®¼Ô¤Î¸¦½¤¸ì¤Ï¥¢¥é¥Ó¥¢¸ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢É®¼Ô¤¬ÃæÅì¤òÄ¾ÀÜÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£¤Î¤è¤¦¤Ê³°¸òÉ¾ÏÀ¤Ï¶²¤é¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢É®¼Ô¤Ï¡ÖÀÐÌýÀïÎ¬¡×¤òÈ¯Æ°¤·¤¿¥¢¥é¥Ö»ºÌý¹ñ¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¹¤é»×¤¦¡£
¤½¤ì¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢1967Ç¯¤ÎÂè»°¼¡ÃæÅìÀïÁè°ÊÁ°¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¢¥é¥ÖÌ±Â²¼çµÁ¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÊ¶Áè¡¢ÃæÅì¤Ç¤ÎÊÆ¥½ÂÐÎ©¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¤¬ËÜ³Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ³Ø³¦¤Î¼çÎ®¤Ï¡ÖÈ¿²¤ÊÆÃæ¿´»Ë´Ñ¡×¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ö¥¢¥é¥ÖÌ±Â²¼çµÁ¡×Îé»¿¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï´û¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢1970Ç¯Âå¤Î¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¸å¤Ï¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ·ÐºÑ´Ø·¸¤Î¸¦µæ¤¬ÈôÌöÅª¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Åö»þ¤ÎµÄÏÀ¤ÏÀì¤é¸¶Ìý¡¦Å·Á³¥¬¥¹¤Ê¤É¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ñ¸»¤ò¡Ö¤¤¤«¤Ë³ÎÊÝ¤¹¤ë¤«¡×¤À¤Ã¤¿¤Èµ²±¤¹¤ë¡£
¢££¡Ö¥Æ¥í¤È¤ÎÀï¤¤¡×¤Î»þÂå¡Ê2000Ç¯Âå°Ê¹ß¡Ë
2001Ç¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«Æ±»þÂ¿È¯¥Æ¥í°Ê¹ß¡¢ÃæÅì¤Ç¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Æ¥í¤È¤ÎÀï¤¤¡×¤Î»þÂå¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¹ñºÝÀ¯¼£¤Ë¤ª¤±¤ëÃæÅì¤Î°ÌÃÖÉÕ¤±¤âºÆ¤ÓÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Î·³»ö³èÆ°¤Ï¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¡¢¥¤¥é¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥·¥ê¥¢¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¡£Æ±»þ¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÀïÎ¬Åª´Ø¿´¤â¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î³ÎÊÝ¤«¤é¡¢ÃæÅì¤Ë¤ª¤±¤ë¥¤¥é¥ó¤Î¶¼°Ò¡¢ÏÑ´ß¥¢¥é¥Ö»ºÌý¹ñ¤«¤é¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î´ÖÃÇ¤Ê¤Î®¤ì¤Î³ÎÊÝ¤ÎÊý¤Ë¡¢½ù¡¹¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
ÅöÁ³¡¢À¤³¦¤ÎÃæÅì¸¦µæ¤Ë¤âÊÑ²½¤¬À¸¤¸»Ï¤á¤ë¡£ÅÁÅýÅª¤ÊÃæÅìÃÏ°è¸¦µæ¤¬¡¢¹ñºÝÀ¯¼£³Ø¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ã¸¦µæ¤Ê¤É¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¹ñºÝ¥Æ¥í¥ê¥º¥à¡¢ÃæÅì¤Ç¤Î³Æ¼ïÊ¶Áè¡¢¼çÍ×¹ñ´Ö¤ÎÇÆ¸¢Áè¤¤¡¢¥¯¥ë¥É¤Ê¤É¾¯¿ôÇÉ½¸ÃÄ¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¹¤ë¸¦µæ¤âÁý²Ã¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¼ã¤¤¸¦µæ¼Ô¤òÃæ¿´¤ËÃæÅì¤ò¤è¤êÂ¿³ÑÅª¤ËÂª¤¨¤ë¸¦µæ¤¬Áý¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃæÅì¤òÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÂ¿³ÑÅª¡¢ÀïÎ¬Åª¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¢£ÃæÅì¤ËÆüËÜ¤Î´Ø¿´¤¬¸þ¤¯¤Î¤Ï10Ç¯¤Ë°ìÅÙ
°Ê¾å¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæÅì¸¦µæ¤Ï¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯°Ê¹ß¡¢¼ÁÎÌ¤È¤â¤ËÈôÌöÅª¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£É®¼Ô¤¬³°Ì³¾Ê¤ËÆþ¾Ê¤·¤¿º¢¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÇÆÉ¤á¤ëÃæÅì´ØÏ¢¤ÎÎÉ¼Á¤Ê½ñÀÒ¡¢ÏÀÉ¾¤òÃµ¤¹¤³¤È¼«ÂÎ¡¢ÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤ÇºÇ¶á¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ï¡Ö³ÖÀ¤¤Î´¶¡×¤ò¶Ø¤¸ÆÀ¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢É®¼Ô¤Ï³°Ì³¾Ê¤ÇÆüÊÆ°ÂÊÝ¤äÃæ¹ñÌäÂê¤Ê¤É¤Ë¡Ö´ó¤êÆ»¡×¤ò¤·¤¿¿È¤Ç¤¢¤ë¡£ÀìÌç²È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡ÖµÜ²È¤ÏËÜÅö¤Î¡ØÃæÅì²°¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
ÌÞÏÀ¡¢É®¼Ô¤Ë¤â¡Ö¸À¤¤Ê¬¡×¤Ï¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¤â¡¢¼ã¤¯¸µµ¤¤Î¤¢¤ë»þ´ü¤ËÃæÅì¤Î¸À¸ì¡¢Îò»Ë¡¢ÃÏ°è¾ðÀª¤ò°ìÀ¸·üÌ¿ÊÙ¶¯¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢³°Ì³¾ÊËÜ¾Ê¤äÀ¤´Ö¤Î´Ø¿´¤ÎÂçÈ¾¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¡¢Ãæ¹ñ¡¢Ä«Á¯È¾Åç¡¢¥í¥·¥¢´ØÏ¢¤Ð¤«¤ê¡£·Ð¸³Â§¤Ç¿½¤·¾å¤²¤ì¤Ð¡¢ÃæÅì¤ËÆüËÜ¤ÎÀ¤´Ö¤Î´Ø¿´¤¬¸þ¤¯¤Î¤Ï¡¢³µ(¤ª¤ª¤à)¤Í10Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡£¸½ÃÏ¤ÇÂçÀïÁè¡¢Âçµ¬ÌÏ¥Æ¥í¡¢³×Ì¿¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¿Í¼Á¤Ê¤É¤Î»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿»þ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Èµ²±¤¹¤ë¡£
ÌÞÏÀ¡¢¤³¤Î»þ¤Ð¤«¤ê¤ÏÁíÍý´±Å¡¤â³°Ì³Âç¿Ã¼¼¤â¡¢ÃæÅì¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬°ÛÍÍ¤Ê¤Û¤É¹â¤Þ¤ë¡£¤¢¤ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¡©¡¡¤³¤ì¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤ó¤Î¤«¡©¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤äÍ×Ë¾¤¬¹¿¿å¤Î¤è¤¦¤ËÉñ¤¤¹þ¤à¡£¤À¤¬¡¢±Ñ¸ì¤äÊ©¸ì¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢ÃæÅìÀìÌç²È¤Î¿ô¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢°ìÅÙÃæÅì¤ÇÂç»ö·ï¤¬µ¯¤¤ë¤È¡¢¾ÊÆâ¤Èºß³°¤«¤éÀìÌç²È¤È·Ð¸³¼Ô¤òÁíÆ°°÷¤·¡¢Âç¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©¡¼¥¹¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢Ï¢ÆüÅ°Ìë¤Îºî¶È¤¬Â³¤¯¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»ö·ï¤¬°ìÃÊÍî¤·¤¿¤é¡¢¤¢¤ì¤Û¤ÉÂçÁû¤®¤·¤¿ÃæÅì¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬éçµ¤Ï°(¤·¤ó¤¤í¤¦)¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¢£À¤³¦µ¬ÌÏ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤âÄ¾ÀÜ´Ø¤ï¤ë¸½ºß
1980Ç¯¤Î¥¤¥é¥ó¡¦¥¤¥é¥¯ÀïÁè¡¢1990¡Á91Ç¯¤Î¥¤¥é¥¯¤Î¥¯¥¦¥§¡¼¥È¿¯¹¶¤ÈÏÑ´ßÀïÁè¡¢2001Ç¯¤ÎÊÆ¹ñÆ±»þÂ¿È¯¥Æ¥í°Ê¹ß¤Î¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥óÀïÁè¤È¥¤¥é¥¯ÀïÁè¡¢Á´¤Æ¤¬¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö10Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÂçÁû¤®¡×¤¬²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£¤Ç¤â¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢Åö»þ¤Ï¡¢ÃæÅì¤Ç¤ÎÆüËÜ¤ÎºÇÂç´Ø¿´»ö¤¬¼ç¤È¤·¤Æ¡Ö¸¶Ìý¡¦Å·Á³¥¬¥¹¤Î°ÂÄê¶¡µë¡×¤Î»þÂå¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢º£¤ÏÊÆ¹ñ¤È¥¤¥é¥ó¤¬Ä¾ÀÜÀïÆ®¤ò¸ò¤¨¤ë»þÂå¤Ç¤¢¤ë¡£ÅöÁ³¡¢ÌäÂê¤Ï¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Î°ÂÄê¶¡µë¡×¤Ë»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Åì¥¢¥¸¥¢¡¢¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ò´Þ¤à¡¢À¤³¦Åªµ¬ÌÏ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤âÄ¾ÀÜ´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¤À¡£´û¤Ë½Ò¤Ù¤¿ÄÌ¤ê¡¢¡ÖÏÑ´ß¡¦Åì¥¢¥¸¥¢¡×¥·¡¼¥ì¡¼¥ó¤¬À£ÃÇ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ä´Ú¹ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ãæ¹ñ¤ò´Þ¤àÅì¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ËÄ¾ÀÜ°±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¡£ÃæÅìÏÑ´ßÃÏ°è¤Ïº£¤ä¡ÖÃæÏªÄ«¥¤¥é¥ó¡×¤È¤ÎÃÏÀ¯³ØÅªÇÆ¸¢Áè¤¤¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¢£¹ñºÝÀ¯¼£¤ä°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤Î»ëÅÀ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë
¤³¤³¤ÇÉ®¼Ô¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÃæÅì¸¦µæ¡×¤Î¤¢¤êÊý¤À¡£´û¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæÅì¸¦µæ¤¬¶áÇ¯ÈôÌöÅª¤Ë¿¼²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ïµ¿¤¤¤¬¤Ê¤¤¡£Â¾Êý¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæÅì¸¦µæ¤Ë¤Ï²¤ÊÆ¤Ç¤ÏÅöÁ³¤Î»ëÅÀ¤¬·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÃæÅìÃÏ°è¤ò¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¹ñºÝÀ¯¼£¤äÆüËÜ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¤È¤¤¤Ã¤¿»ëÅÀ¤ÇÂª¤¨¤¿¤¦¤¨¤ÇÆüËÜ¤Î¹ñ±×¤ò¤Þ¤º¹Í¤¨¡¢¤½¤ì¤òÃæÅì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤¤¤«¤ËºÇÂç²½¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿È¯ÁÛ¤ò»ý¤Ä¸¦µæ¼Ô¤¬ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤ÈÉ®¼Ô¤Ï´í×ü¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ï¡¢Âè°ì¼¡¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯°Ê¹ß¡¢²áµî50Ç¯´Ö¤ÎÆüËÜ¤ÎÂÐÃæÅì³°¸ò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢°ìÌÜÎÆÁ³¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
1950¡Á60Ç¯Âå¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥¢¥é¥ÖÌ±Â²¼çµÁ¡×Åª»Ë´Ñ¤ä70Ç¯Âå¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¥¤¥é¥ó¤ÈÆüËÜ¤ÏÅÁÅýÅª¤ËÍ§¹¥¹ñ¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÄ¥¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡£Àï¸åÆüËÜ¤ÎÃæÅì¸¦µæ¤ÎÀèÃ£¤ÎÅØÎÏ¤ÈÀè¸«¤ÎÌÀ¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæÅì¸¦µæ¤Ï¡¢ÃæÅì½ô¹ñ¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µæ¶ËÅª¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤â»×¤¦¤Î¤À¡£¤³¤ì¤¬É®¼Ô¤ÎÌäÂê°Õ¼±¤Ç¤¢¤ë¡£
µÜ²È Ë®É§¡Ê¤ß¤ä¤±¡¦¤¯¤Ë¤Ò¤³¡Ë
¥¥ä¥Î¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½êÍý»ö¡¦ÆÃÊÌ¸ÜÌä
1953Ç¯¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£78Ç¯ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢³°Ì³¾Ê¤ËÆþ¾Ê¡£³°Ì³Âç¿ÃÈë½ñ´±¡¢ºßÊÆ¹ñÂç»È´Û°ìÅù½ñµ´±¡¢Ãæ¶áÅìÂè°ì²ÝÄ¹¡¢ÆüÊÆ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾òÌó²ÝÄ¹¡¢ºßÃæ¹ñÂç»È´Û¸ø»È¡¢ºß¥¤¥é¥¯Âç»È´Û¸ø»È¡¢ÃæÅì¥¢¥Õ¥ê¥«¶É»²»ö´±¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£2006Ç¯10·î¡Á07Ç¯9·î¡¢ÁíÍý¸øÅ¡Ï¢ÍíÄ´À°´±¡£09Ç¯4·î¤è¤ê¸½¿¦¡£Î©Ì¿´ÛÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡¢ÃæÅìÄ´ºº²ñ¸ÜÌä¡¢³°¸òÀ¯ºö¸¦µæ½êÂåÉ½¡¢Æâ³Õ´±Ë¼»²Í¿¡Ê³°¸ò¡Ë¡£
¡Ê¥¥ä¥Î¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½êÍý»ö¡¦ÆÃÊÌ¸ÜÌä µÜ²È Ë®É§¡Ë