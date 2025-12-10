楽天ブックスは、BANDAI SPIRITSから発売中の「S.H.Figuarts 四ノ宮功」を参考価格から22％オフの10,219円で販売している。

本商品は、アニメ「怪獣８号」に登場する「四ノ宮功」を劇中をイメージしたプロポーションで立体化したもの。討伐シーンなどのアクションシーンを再現できる。全高は約170mm。ボーナスパーツとして、「S.H.Figuarts 怪獣８号」用交換用表情パーツが付属する。

【セット内容】

・本体

・交換用手首パーツ左右各2種

・交換用表情パーツ2種

[ボーナスパーツ]

「S.H.Figuarts 怪獣８号」用交換用表情パーツ

交換用表情パーツは2種付属

劇中に登場する専用武器も再現

交換用手首パーツも左右各2種付属し、劇中の戦闘シーンを再現可能

※「S.H.Figuarts 四ノ宮功」以外は別売りです。

(C)防衛隊第３部隊 (C)松本直也／集英社