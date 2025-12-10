「怪獣８号」より「S.H.Figuarts 四ノ宮功」が楽天ブックスにて22％OFFで販売中
【S.H.Figuarts 四ノ宮功】 発売日：11月29日 参考価格：13,200円 セール価格：10,219円
楽天ブックスは、BANDAI SPIRITSから発売中の「S.H.Figuarts 四ノ宮功」を参考価格から22％オフの10,219円で販売している。
本商品は、アニメ「怪獣８号」に登場する「四ノ宮功」を劇中をイメージしたプロポーションで立体化したもの。討伐シーンなどのアクションシーンを再現できる。全高は約170mm。ボーナスパーツとして、「S.H.Figuarts 怪獣８号」用交換用表情パーツが付属する。
【セット内容】
・本体
・交換用手首パーツ左右各2種
・交換用表情パーツ2種
[ボーナスパーツ]
「S.H.Figuarts 怪獣８号」用交換用表情パーツ
交換用表情パーツは2種付属
劇中に登場する専用武器も再現
交換用手首パーツも左右各2種付属し、劇中の戦闘シーンを再現可能
※「S.H.Figuarts 四ノ宮功」以外は別売りです。
(C)防衛隊第３部隊 (C)松本直也／集英社