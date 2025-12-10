＜ハッピーセット＞12月12日（金）からは「すみっコぐらし」。全9種のおもちゃが登場！
12月12日（金）からのハッピーセットは「すみっコぐらし」と「おさるのジョージ」です。
どれが出てもうれしい！すみっコぐらしと楽しむ、冬のハッピーセット®
大人気の「すみっコぐらし」がハッピーセットにやってきます。今回は、すみっコたちのおもちゃ8種類と、開けるまでのお楽しみの「ひみつのおもちゃ」1種類を合わせた全9種類のラインアップです。
第1弾：12月12日（金）〜12月25日（木）
【とんかつのマクドナルドレストラン】
マクドナルドレストランをテーマにしたプレイセット。カウンターで注文を受けたり、店員さんになりきって働いたりと、マクドナルドごっこが楽しめます。
【ねこのベーカリー】
ねこが店主のかわいいパン屋さんプレイセット。パンを並べたり、お客さんとして注文したりと、誰もが大好きな“パン屋さん”のごっこ遊びが楽しめます。
【しろくまのおでんのお店】
しろくまが店主のおでん屋さんをテーマにしたプレイセット。大根やたまごなどのおでん具材のシールを貼って、お店を完成させる楽しさもあります。
【ぺんぎん？のやさいとくだもののお店】
八百屋さんをテーマにしたプレイセット。野菜やくだもののシールを貼って、自分だけのお店を作っちゃいましょう！
【ひみつのおもちゃ】
第1弾では「ひみつのおもちゃ」1種も登場。 どんなおもちゃなのかは開けてからのお楽しみ！
おもちゃを複数集めると、お店を横につなげて商店街を作ることができます。
第2弾：12月26日（金）〜1月8日（木）
第2弾は、アイドル風のすみっコたちがデザインされたケースの中に、プロフィールカードやメモシートが入った「お手紙遊びセット」です。お友達や家族にメッセージを書いて渡したり交換したりと、遊び方も自由自在。クリスマスや年末年始の贈り物に添えるのにもぴったりですね。かわいいケースは持ち運びもしやすく、おでかけ先でも活躍しそうです。
【ぺんぎん？＆とんかつ＆ねこ 推し】
【すみっコぐらし 箱推し】
【しろくま＆とかげ 推し】
【えび 推し】
第3弾：1月9日（金）〜
第1弾と第2弾で登場した9種類のおもちゃのうち、どれかひとつがもらえます。
※在庫状況によっては、過去に販売したおもちゃ等になることもあります。
もう一つのハッピーセット®「おさるのジョージ」は、ジョージの世界観がたっぷりのおもちゃです。そちらもぜひチェックしてくださいね。
【ハッピーセット「すみっコぐらし」】
■販売期間：2025年12月12日（金)〜約5週間（予定）
■種類：おもちゃ全8種＋ひみつのおもちゃ1種
※おもちゃは数に限りがあります。なくなり次第終了です。
※どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです。
※画像はイメージです。
※転売または再販売その他、営利目的として購入はご遠慮ください。また、食べきれない量のご注文もご遠慮いただけますようお願いします。
© 2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
