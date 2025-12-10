約530万円！

スバルのアメリカ法人は2025年9月24日、ピュアスポーツ「BRZ」の2026年型を発表しました。

ピュアスポーツとしての魅力をさらに磨いた内容に、国内ユーザーの関心も高まっています。

【画像】超カッコいい！ スバル「新“ピュア”スポーツ」を画像で見る（70枚）

スバルBRZは2012年に初代モデルが登場。トヨタとの共同開発により、水平対向エンジンとFRレイアウトを採用したピュアスポーツカーとして誕生し、走りの楽しさを追求する姿勢が多くのファンを惹きつけてきました。

2021年にはフルモデルチェンジが行われ、現行モデルである2代目へと進化。

搭載されるのは2.4リッター水平対向4気筒自然吸気エンジンで、北米仕様の最高出力は228馬力（日本仕様は235PS）となります。駆動方式はFR（後輪駆動）、トランスミッションは6速MTが標準装備です。

今回発表された2026年モデルでは、グレード構成が見直されました。従来のエントリーグレード「プレミアム」が廃止され、「リミテッド」と、ブレンボ製ブレーキなどで足回りを強化した「tS」に集約されます。

さらに、鮮やかな専用色「サンライズイエロー」をまとった350台限定の特別仕様車「シリーズイエロー」が新たに登場しました。このモデルはtSグレードをベースにした特別仕様です。

エクステリアでは、サンライズイエローに加えて、18インチアルミホイールとリアオーナメントをマットブラックでコーディネート。

インテリアでは、シートやステアリングホイールのステッチにボディカラーと同系色のイエローを配し、ドアトリムには専用刺繍が施されるなど、細部までこだわった仕上がりです。

この北米仕様の「シリーズイエロー」は、日本市場で2025年9月に発表された300台限定の「STI Sport YELLOW EDITION」に準じた内容ですが、北米仕様では6速MTのみの設定となります。

価格はリミテッドの6MTが3万5860ドル（約530万円）、6ATが3万6710ドル（540万円）、tSが3万8360ドル（約570万円）、シリーズイエローが3万9360ドル（約585万円）です。現地販売店への到着は2026年初頭を予定しています。

SNSや掲示板では、「街で見かけたら絶対振り返る」「イエロー×ブラックのコントラストが最高に映える」といった、デザインを称賛する声が多く見られます。

また、「MT限定なのは潔い」「tSベースで期待値が上がる」など、走行性能への評価も高く、BRZらしい走りの本質を貫いた構成に共感する声が広がっています。

2026年モデルのBRZは、走りの本質を追求しつつ、限定仕様の「シリーズイエロー」で新たな魅力を加えており、スポーツカー好きの心をくすぐる存在となりそうです。