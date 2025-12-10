＜ハッピーセット＞12月12日（金)からは85周年の「おさるのジョージ」が登場！
12月12日（金）からのハッピーセットは「おさるのジョージ」と「すみっコぐらし」です。
ハッピーセット®で、ジョージの世界がもっと広がる！全9種のおもちゃ
世界中で愛され続けてきた「おさるのジョージ」。2026年の85周年を前に、この冬ハッピーセットにジョージのおもちゃが登場します。今回は、ジョージをモチーフにしたおもちゃ8種に加え、ひみつのおもちゃ1種を合わせた全9種類です。
第1弾は、ジョージがいろいろなスポーツに挑戦するおもちゃがラインアップ！
【ジョージのローラースケート】
ディスクをセットしてボタンを押すとディスクが飛び出し、レールの上をローラースケートのように転がります。転がる様子がかわいらしく、何度でも試したくなる仕かけのおもちゃです。
【ジョージのアーチェリー】
ディスクをランチャーにセットしてボタンを押すと、的をめがけて飛んでいきます。「当たるかな？」とドキドキしながら、狙いを定める楽しさが味わえます。
【ジョージのカスタネット】
指に輪っかを通して2つのピースを合わせると、タンタンと軽やかな音が鳴るカスタネット。リズム遊びにぴったりで、小さなお子さんでも楽しめます。
【ジョージのテニスゲーム】
ラケットとボールのセットで、卓球のように遊べるテニスゲーム。お友達や家族とラリーを楽しめるので、おでかけ先でも盛り上がること間違いなし！
【ひみつのおもちゃ】
「ひみつのおもちゃ」1種も登場します。 どんなおもちゃなのかは開けてからのお楽しみ！
第2弾：12月26日（金）〜1月8日（木）
第2弾では、表がパズル、裏がゲームと2つの遊びが楽しめるおもちゃが揃います。飾って楽しめるデザインも嬉しいポイントですね。
【ピスゲッティさんのレストラン】
ジョージと黄色い帽子のおじさんが、ピスゲッティさんのお店で楽しく食事をしているデザインのパズル。裏面では、2つのイラストを見比べて遊ぶ「間違い探し」が楽しめます。
【ジョージとショベルカーでおかたづけ】
ショベルカーに乗ったジョージがデザインされたパズル。裏面は迷路になっていて、行き止まりを避けながらゴールを目指すワクワク感が味わえます。
【ジョージのうちゅうミッション】
宇宙服を着たジョージと黄色い帽子のおじさんが描かれた、宇宙がテーマのパズル。裏面は、2つのイラストの違いを探す間違い探しです。
【ジョージのふゆやすみ】
お正月がテーマの和柄がかわいいパズル。裏面はアイテム探しになっていて、冬休みらしいほっこりした雰囲気を楽しめそう。
第3弾：1月9日（金）〜
第1弾と第2弾で登場した9種類のおもちゃのうち、どれかひとつがもらえます。
※在庫状況によっては、過去に販売したおもちゃ等になることもあります。
スマホで遊べる2種のゲームも登場
「おさるのジョージ」のおもちゃをスマートフォンで読み込むと、スマートフォンのインカメラで顔を動かして遊ぶオリジナルゲームが楽しめます。第1弾は制限時間内に転がってくるりんごを、顔を左右に振って受け止めて、カゴの中に集めるゲーム「ワクワクりんごキャッチ！」。第2弾では、星と衛星を避けつつロケットを操縦し、ジョージを宇宙の旅に導くゲーム「すすめ！ばくそくロケット」が楽しめます。
ゲームプレイ可能期間
2025年12月12日（金）5:00〜2026年1月31日（土）23:59
※コンテンツを利用するには、マクドナルド公式アプリへのログインが必要です。
もう一つのハッピーセット®「すみっこぐらし」は今回も可愛らしさ全開です。そちらもぜひチェックしてくださいね。
【ハッピーセット「おさるのジョージ」】
■販売期間：2025年12月12日（金)〜約5週間（予定）
■種類：おもちゃ全8種＋ひみつのおもちゃ1種
※おもちゃは数に限りがあります。なくなり次第終了です。
※どのおもちゃがもらえるかは、開けてからのお楽しみです。
※画像はイメージです。
※転売または再販売その他、営利目的として購入はご遠慮ください。また、食べきれない量のご注文もご遠慮いただけますようお願いします。
© ® UCS LLC and HC LLC
編集・千永美