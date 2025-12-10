2024年の人気1レースクイーンで「デカ盛りハンター」でもある水瀬琴音（28）が10日までに自身のインスタグラムを更新。“食いしん坊ショット”を公開した。

「3日間たのしすぎた大阪旅〜！気づけば…たこ焼き3店舗で食べてた 2日目の夜はグルメ巡り お好み焼き→たこ焼き→串カツ→ホルモン焼き…『大阪グルメほぼ制覇した！？』ってくらいひたすら食べて飲んで、幸せ忙しな夜でした」と報告。

“食いしん坊ショット”をアップし「いっぱい笑って、いっぱい食べて、心もお腹もハッピー満タン またすぐ来たい〜〜」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「美味しそう！かわいい！」「めちゃくちゃ素敵です」「たくさん食べるこちゃが好き」「可愛いすぎる 天使」「大阪グルメ最高だねぇ」「マジで美味そう」などの声が寄せられている。

水瀬は、1月11日に開催された、2024年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気1を決める「レースアンバサダーアワード2024」でグランプリを受賞。テレビ東京「デカ盛りドリームマッチ」の「デカ盛りハンターチーム」メンバーでもある。

公式プロフィルは、身長1メートル63、スリーサイズはB88・W61・H87。血液型O。趣味・特技はサウナ、食べ歩き、大食い。