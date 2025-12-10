１０月のドラフト会議で、阪神から指名を受けた７選手（１〜５位・育成１、２位）の連載をお届けする。今回はドラフト５位能登嵩都投手（２４）＝オイシックス＝。小４年時に始めた野球の実力は、一本木で真面目な性格で着実に成長していった。

◇ ◇

能登嵩都は２００１年９月２９日に北海道旭川市で誕生した。両親と妹の４人家族。幼少期は負けん気が強く活発でやんちゃな性格だったという。

神居小４年時に神居野球少年団に入り、野球人生がスタートした。ポジションは投手と捕手。「昔から投げるのが得意で、父親とキャッチボールをしていたのが始まり」。小学校ではやったドッジボールでは誰よりも球が強かった。少年団の児童から勧誘を受けたことがきっかけで加入した。

小学５年時ですでに球速は「１１０キロちょっと」。当時からすでにセンスはあった。その頃から漠然と「プロ野球選手になりたい」という夢が膨らんでいた。小学校ではとにかく野球を楽しんだ。

中学では旭川大雪ボーイズに加入。ここで投手に専念した。理由は「投手がかっこいいし楽しかった」。球速は「１２０キロちょっと」まで伸びた。それでも強豪チームということもあり、立ち位置は３番手。「全国大会にも出たのでいい経験はできたのかな」と振り返るが、ここで感じた悔しさはその後につながった。放課後から暗くなるまで約２〜３時間の練習を積み重ねた。

高校は強豪の旭川大高（現旭川志峯高）に入学した。監督として指導した端場雅治氏は当時の課題に「制球力」を挙げた。「あいつは手足が長いので自分の体の使い方を覚えるというか、そこはやっていましたね」と語る。

制球力改善へ。自ら課題を課した。「練習試合が終わった後、１個フォアボールを出すごとにタイヤ押しのトレーニングをやっていましたね。２つ出せば２回。１０回出したとしたら１０回やりますよ」。グラウンドの端から端まで約３０メートル。タイヤを押しながら進む過酷な練習を行った。「自分で自分に罰を与えていたんじゃないですかね。精神的に」。端場氏が「一本気で真面目」と語る通り、トレーニングにも性格が出た。

自身の代には投手が能登ともう一人しかいなかったといい、「自分がやらなきゃという自覚が出てきたのかな」と振り返る。「自分のやることを黙々とやるタイプでしたね」。選手を引っ張っていくようなタイプではなかったが、真面目な姿勢は野球部全体に良い影響を与えていた。そして高校３年時には夏の甲子園に出場することになる。

【能登嵩都（のと・しゅうと）アラカルト】

◆生まれ ２００１年９月２９日生まれ。２４歳。北海道旭川市出身

◆投打 右投げ右打ち

◆サイズ １８４センチ、８８キロ

◆血液型 Ａ

◆家族構成 両親、妹

◆球歴 小学４年時に神居野球少年団で野球を始め、中学時代は旭川大雪ボーイズに所属。高校は旭川大高（現旭川志峯高）に進学し、３年夏に甲子園出場。桐蔭横浜大を経てオイシックスに入団。２５年はイースタンで投手４冠

◆趣味・特技 バスケ、舌を鳴らすこと

◆好きなアーティスト ブラックピンク

◆好きな食べ物 家系などのこってりラーメン

◆好きな言葉 天下無双