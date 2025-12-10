南琴奈主演、ホラー映画『夜勤事件』にChilla’s Artが太鼓判 竹財輝之助・関哲汰らの出演も明らかに
日本のインディーゲーム制作チーム「Chilla’s Art（チラズアート）」が配信したホラーゲームを実写映画化した『夜勤事件』（2026年2月20日公開）の予告編、ポスタービジュアル、場面写真などが一挙解禁された。
【動画】ホラー映画『夜勤事件』予告編
主演を務めるのは今夏のドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』（関西テレビ・フジテレビ系）、映画『ミーツ・ザ・ワールド』で注目を浴びる南琴奈。映画初主演かつホラー初挑戦でで「最後まで目が離せない作品」と意気込んでいる。
また、物語を大きく動かすキーパーソンとなる刑事・猿渡真司役で竹財輝之助が出演。「Chilla's Art さんファンの方にも、ホラー映画ファンの方にも自信をもってお届けできる作品になりました」とコメント。
また、原作ゲームでも人気のキャラクター・船橋卓也役にはONE N’ ONLY（ワンエンオンリー）のメンバーで、俳優としても活躍の場を広げる関哲汰が抜てきされ、「どうすれば彼に近づけるのか悩みながらも、映画だからこそ表現できる“新しい船橋先輩像”を全力で演じさせていただきました」と語っている。さらに、田中俊介、五頭岳夫、櫻井淳子、加藤夏希らが脇を固める。
監督は、『きさらぎ駅』シリーズで知られ、ホラー映画ファンからの信頼も厚い永江二朗が務める。
解禁となった予告映像は、原作ゲームを思わせる主観映像で、主人公が深夜のコンビニへ向かうところから始まる。夜勤アルバイトの田鶴結貴乃（南）は、いつものようにタイムカードを押して業務に就くが、「4日前にこれが届きました」という一言を境に雰囲気が一変。1日ごとに届く“謎のSDカード”とともに、店内では不可解な出来事が連鎖する。
原作ファンにはおなじみの先輩・船橋（関哲太）、さまよう老婆、配達員、ホームレス、修理業者、お守りを渡す女、姿を消した店長…。不穏な人物たちの登場に重なるように、Lisa（リーザ）書き下ろしの主題歌「夜勤事件」が恐怖を加速させる。
「助けて！！」という絶叫。モニターに囲まれ荒れ果てた店内を逃げ惑う結貴乃。原作の“第一夜”から“第四夜”を踏襲するように緊張感が高まる中、画面には「これは序章に過ぎなかった」の文字が浮かぶ。サイレンが鳴り響き、パトカーから刑事たちが降り立つ。コンビニ前には警察車両と救急車がずらりと並ぶ緊迫のシーンも。
映画では、一体どんな展開が待ち受けるのか――。ラストは来店チャイムとともにタイトルが映し出され、コンビニに訪れた刑事・猿渡真司（竹財輝之助）が暗闇をのぞき込むショットへ。その視線の先、ドアの隙間から“黒い女の影”が姿を見せ、観る者の恐怖を一気にあおる。
主題歌を担当したLizaは、「原作『夜勤事件』の大ファンとして、Lizaしかできない音楽でこの作品の主題歌を担当させていただきました」とコメント。
また、一足先に本編を鑑賞した原作・Chilla’s Artからは「ゲーム原作の空気感を損なうことなく、映画ならではの見応えも加わった仕上がりでした」と太鼓判を押している。
今週12日よりムビチケ前売券（カード／オンライン）の販売が決定。特典として、Chilla’s Art × 映画『夜勤事件』のコラボオリジナルデザインステッカーが特典として付属し、劇場販売と通信販売で異なる描き下ろし「チラ丸」ステッカーとなる。
■原作：Chilla’s Artのコメント（全文）
今回の映画『夜勤事件』は、ゲームの雰囲気や恐怖感を大切にしながらも、映画ならではの新しい物語が展開されており、ゲームをプレイした方も未プレイの方も楽しめる内容になっています。正直、実写化にはあまり良いイメージがなく、失礼ながら期待はしていませんでした。しかし、本作はその不安を良い意味で裏切ってくれました。コメディ要素を一切入れず、ホラーに真摯に向き合って作られていることが伝わってきますし、役者の皆さんも作品特有の静かな恐怖を丁寧に表現してくださっています。ゲーム原作の空気感を損なうことなく、映画ならではの見応えも加わった仕上がりでした。ぜひ劇場で、この緊張感と恐怖を体感してください。
■渡真司役：竹財輝之助のコメント（全文）
正直に言いますと、僕はホラーが苦手です。（笑）
撮影が終わった、今でも怖いです。（笑）
しかし撮影中はChilla's Artさんの世界観そのままに飛び込めたような気がして、
ゲームをプレイしているかのようにワクワクドキドキしておりました。これは永江監督はじめ、スタッフの皆さんが世界観を作ってくださっていたからだと思います。本当に素晴らしかったです。
僕はオリジナルのキャラクターとして、ある種のストーリーテラーとして、夜勤事件の世界観の中に入らせていただきました。Chilla's Artさんファンの方にも、ホラー映画ファンの方にも自信をもってお届けできる作品になりました。ぜひ劇場で"体感"してほしいです。
■船橋卓也役：関哲汰のコメント（全文）
今回、船橋役を演じさせていただきました。もともとゲームを知らなかったので、まずは実況動画を見て世界観を掴もうとしたのですが、想像以上に怖くて（笑）。
「これをどう映画にしていくんだろう？」とワクワクしながら台本を読んでみると、ゲームの世界観を大切にしつつ、映画ならではのオリジナリティもしっかり加わっていて、とても興味深かったです。船橋先輩は、ゲーム内でもロッカーから突然出てきて驚かせるなど、かなり個性が強く、濃いキャラクターです。どうすれば彼に近づけるのか悩みながらも、映画だからこそ表現できる“新しい船橋先輩像”を全力で演じさせていただきました。
ゲームファンの方にも、映画から初めて触れる方にも温かく見守っていただけたらうれしいです。ぜひ『夜勤事件』を、多くの方に観ていただけますように。
■主題歌：Lizaのコメント（全文）
Chilla’s Art、そして原作『夜勤事件』の大ファンとして、Lizaしかできない音楽でこの作品の主題歌を担当させていただきました。
混沌とした今の世の中で、何が“正しい”のか、その在り方を改めて問われるような作品だと思いました。
そしてその解釈を大きな愛と狂気を込めて一曲に閉じ込めています。
人によって解釈や受け取り方が十人十色になる作品だと感じたので、映画と楽曲を通してどう受け取るかは皆様に決めていただけたらと思っています。ぜひ公開まで楽しみにしていてください。
