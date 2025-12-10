お笑い芸人の陣内智則（51）が7日配信のABEMA「隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-」に出演。恋愛での対処法でスタジオ出演者たちからドン引きされる場面があった。

「隣の恋は青く見える」は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。

スタジオトークでは「興味ない異性をきっぱり断れる？」というテーマでトークを展開。陣内はゲスト出演したOCTPATH・栗田航兵に「全く興味がない女性に“君、興味ないよ”と正直に言える？」と質問を投げた。栗田は「えぇー！？」と言いながらも、「向こうが自分のことを好きだと気づいたら、離れることはできると思います。お互いにとってプラスになることはないと思うので、線引きできるタイプじゃないかなと思います」と答えを出した。

これに陣内は「俺は言われへんな…」と告白。前田敦子や藤田ニコルから「どうするんですか？」と追求されると、陣内は「“ありがとう”みたいな…“そういうところかわいいな”と言ってしまうかもしれない」と曖昧な対応を示唆した。

さらに藤田は「脈なしなのに？」と鋭く切り込んだ。陣内は「スパンと切ることができない。本当に相手がきたら“いや、ごめん…そういうつもりじゃなかった”って…ずるいね」と本音を口にした。

この対応に共演者たちは「ええええええ…」とドン引き。栗田も「うわぁ…最悪、最低！」と苦笑いした。