¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼Ê¸Çµ¡Ê38¡Ë¤¬7Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£2ºÐ¤Î²æ¤¬»Ò¤¬¼Ì¤ë¿©Âî¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌÚÂ¼Ê¸Çµ¤Î¼êÎÁÍý¡ÊÊ£¿ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âInstagram¤Ç¡¢¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼ËÉÙ¤ÊÆü¡¹¤Î¿©Âî¤ä¡¢¡Ö¥Á¥Ó¤¦¤µ¤´¤Ï¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿²æ¤¬»Ò¤Ø¤Î¿©»ö¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿ÌÚÂ¼¡£2025Ç¯1·î19Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢ÎÁÍý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¡¢²æ¤¬»Ò¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö²Ä°¦¤¤»Ò¸«¤¨¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×¡Ö¤ªÌÜÌÜ¥Ñ¥Ã¥Á¥ê¤Î¥Á¥Ó¤¦¤µ¤Á¤ã¤ó¡¢²Ä°¦¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
2ºÐ¤Î²æ¤¬»Ò¤¬¼Ì¤ë¿©Âî¤ò¸ø³«¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤µ¤é¤Ë¤ª¤Ã¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡12·î7Æü¤Ï¡¢¼Ñ¹þ¤ß¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤ä¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ö2¿ÍÊ¬¤Î¿©»ö¤ä¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼ê¤¬¼Ì¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼Ñ¹þ¤ß¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤¬¿©¤Ù¤¿¤¯¤Æ¡¢¤Ò¤Æù¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¿²ÀÅ¤Þ¤Ã¤¿¸å¡¢ÆÚ¥Ð¥é¤ÈµíÀÚ¤êÍî¤È¤·¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¥Á¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¡£¤ªÇ®¤Î¥Á¥Ó¤¦¤µ¤Ë1ÆüÉÕ¤¤Ã¤¤ê¤ÇÂ¦¤Ëµï¤¿¤«¤é¡¢È¿Æ°¤Ç¤â¤¦¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¼ê´Ö¤«¤«¤ë¤³¤È¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê»þ´Ö¤òÌµ¿´¤Ç³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×
¡¡ÌÚÂ¼¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤ªÅ¹ÊÂ¤ß¤Î¼Ñ¹þ¤ß¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ö¥Á¥Ó¤¦¤µ¤Á¤ã¤ó¤Î¼ê¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«¤µ¤é¤Ë¤ª¤Ã¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ª¼ê¼ê¤Ë´¶Æ°¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë