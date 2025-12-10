北海道から沖縄まで、地域の個性が光る5つのクリスマスイベント「リゾナーレクリスマス2025」開催
その土地の特性を活かした空間デザインと豊富なアクティビティをそなえ、地域や季節ならではの体験ができるリゾートホテル「リゾナーレ」は、国内の5施設(トマム、那須、八ヶ岳、熱海、小浜島)で、2025年12月1日〜25日(木)の期間に北海道から沖縄まで、地域の個性が光る5つのクリスマスイベント「リゾナーレクリスマス2025」を開催する。
【写真】牧草や牛乳ビンのランプ、農具のオーナメントを飾りつけたファームクリスマスツリー
牧草や牛乳ビンで飾られたクリスマスツリーをはじめ、ワインボトルで飾ったもの、花火玉で使用するクラフト紙を用いたものなど、施設ごとに特色のあるツリーを鑑賞したり、スイーツを食べたりなど、非日常を感じるリゾートでクリスマスを楽しめる。それぞれの地域や施設の特色を活かした、個性豊かなクリスマスイベントだ。
■ファームクリスマス／リゾナーレトマム(北海道)
「北海道の大地を感じるグレイスフルステイ」がコンセプトの「リゾナーレトマム」には、牧草や牛乳瓶で飾る、高さ約6メートルのツリーがシンボルの「ファームクリスマスツリー」が登場。また、ファームやクリスマスをテーマにした商品を販売する「クリスマスマーケット」を初開催。牛が身に付けるベル「カウベル」を使ったコンサートも行われ、町並み全体でファームならではのクリスマスイベントを楽しめる。
■稲穂クリスマス／リゾナーレ那須(栃木県)
高原のアグリツーリズモリゾート「リゾナーレ那須」では、施設で育てた「稲穂」をテーマに、黄金色のイルミネーションが輝く。施設内の「POKO POKO広場」に、稲穂をモチーフにした高さ約5メートルの黄金色のイルミネーションツリーが登場するほか、温かい野菜のスープや、施設内で収穫した稲穂を使ったクリスマスリース作りが体験できる。暖かい光に包まれた広場で、家族や友人と特別なクリスマスを過ごせるイベントだ。
■ワインリゾートクリスマス2025／リゾナーレ八ヶ岳(山梨県)
自然豊かな八ヶ岳エリアのリゾートホテル「リゾナーレ八ヶ岳」では、1万2000本のワインボトルをアップサイクルしたツリーが並ぶ。すべてのツリーに「甲州」のワインボトルが使用されており、メインツリーは高さ3.5メートルの一升ビンのワインボトル(※1)ツリー。「甲州」のワインを使用したクリスマス限定のいちごパフェや、ワインの香りをイメージしたクリスマスキャンドル作りも開催。ワインの銘醸地、山梨県ならではのクリスマスを満喫できる。
※1：標準的なワインボトルの容量750ミリリットルに対し、容量が1800ミリリットルのワインボトルのこと
■花火クリスマス／リゾナーレ熱海(静岡県)
空と海と森が彩る空間で、心弾む滞在が叶うリゾートホテル「リゾナーレ熱海」では、熱海の夜空を彩る幻想的なクリスマスイベント「花火クリスマス」が開催される。2025年は、実際の花火玉に使用するクラフト紙で作られたクリスマスツリーが新登場。さらに、クラフト紙を編み込んで作るオリジナルリース作りや、熱海海上花火大会を表現した「花火玉クリスマスケーキ」を味わうことで、リゾナーレ熱海ならではの花火の魅力が詰まった特別なクリスマスを体験できる。
■アイランドクリスマス／リゾナーレ小浜島(沖縄)
碧(あお)の島時間に憩う離島のプライベートリゾート「リゾナーレ小浜島」は、ビーチで楽しむ「アイランドクリスマス」を開催。水上オートバイに乗ったサンタクロースが海から颯爽(さっそう)と現れ、ビーチで待つ子どもたちにプレゼントを届けてくれる。また、黒糖香るチキンレッグやチュロスなど、沖縄らしいクリスマスフードやドリンクを提供。南国の開放感とともに、大人から子どもまで心躍るユニークなクリスマスを楽しむことができる。
■「リゾナーレ」とは
星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランド。コンセプトは、夢中になって楽しみ尽くす「PLAY HARD」。土地の特性を活かした空間デザインや豊富なアクティビティ、地域や季節ならではの体験を通して、訪れる人に想像を超える滞在と心に残る旅を提供。現在、国内外で7施設を展開しており、2025年には九州・山口エリア初進出となる「リゾナーレ下関」、2027年には「リゾナーレ福井」の開業を予定。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
