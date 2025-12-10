ピーターラビット(TM)のぬいぐるみや食器が大集合！横浜・京急百貨店で「英国フェア2025」クリスマス前の6日間限定
京急百貨店(神奈川県横浜市)で2025年12月17日(水)から12月22日(月)まで開催される「英国フェア2025」に、ピーターラビット(TM)のかわいいグッズが大集合。湖水地方生まれの愛らしいピーターたちのぬいぐるみや生活雑貨に加え、本場英国のスコーンや紅茶も楽しめる、ファン必見のイベントを紹介する。
【画像】「英国フェア2025」注目のグッズやフードを見る
■クリスマスに間に合う！ピーターラビット(TM)グッズ＆レトロかわいい英国食器
今回の英国フェアで特に注目したいのが、ピーターラビット(TM)のぬいぐるみコレクション。ラインナップは「ピーターラビット」(4400円)、「あひるのジマイマ」(4400円)、そして「ミセスラビット」(4840円)の3種類。どれも存在感たっぷりのサイズで、ふわふわの手触りがたまらない。クリスマスプレゼントにもぴったりな、特別感のあるアイテムだ。
ぬいぐるみと並んで人気を集めそうなのが、ピーターラビット(TM)デザインの「マグカップ」(2200円)。絵本のような繊細なイラストが施されており、ティータイムを華やかに彩ってくれる。
さらに会場では、1950年代製造のヴィンテージ食器・スージークーパーの「TEA FOR TWOセット」(9万200円)も登場。ドット模様がレトロかわいい「レイズドスポット」デザインは、コレクターも注目の逸品。特別な日のおもてなしや、自分へのご褒美にいかが？
■本場英国のスコーン＆紅茶でアフタヌーンティー気分
ピーターラビット(TM)の世界観をより楽しむなら、英国伝統のティータイムも欠かせない。会場では、英国王室御用達の5つ星ホテル「ザ リッツ ロンドン」の「スコーン」(各389円)が登場。プレーンやアールグレイ＆ゆずなど全4種類から選べる。
英国菓子研究家・砂古玉緒さんが手がける「英国菓子ブリティッシュプディング」からは、「田舎の大きなスコーン」(395円)や「アールグレイのスコーン」(395円)がラインナップ。英国の伝統的なクリスマスケーキ「クリスマスプディング」(4428円)も要チェック。
紅茶は、バラの花びらだけで香りをつけた「ノーティーズ」の「イングリッシュローズガーデン」(4104円)や、ブリティッシュ・エアウェイズでも採用されている「バーチャル」の「グレートリフト ブレックファスト」(1701円)など、本格的なセレクションが揃う。
■英国アンティーク展示や無料紅茶セミナーも
期間中は「英国アンティーク博物館 BAM鎌倉」による特別展示も実施。100年以上の歴史を持つ本物のアンティークコレクションが登場し、ヴィクトリア時代やシャーロック・ホームズの物語の雰囲気を間近で感じられる。
2025年12月20日(土)14時からは、英国アンティーク博物館の土橋館長によるトークショー「シャーロック・ホームズが愛したヴィクトリア時代のアンティーク」も開催(参加費無料)。さらに2025年12月18日(木)〜21日(日)には、ティーインストラクター・砂川純子さんによる無料紅茶セミナーも。各日11時、13時30分、15時30分の3回開催で、申し込み不要で参加できる。おいしい紅茶の淹れ方を学んで、おうちでも英国気分を楽しもう。
英国の暮らしを365日紹介しているインスタグラムアカウント「＃英国ライフ(@eikokulife)」をフォローして、画面を会場スタッフに見せると、先着100名に「ミラーズ ショートブレッド」をプレゼント。この機会にフォローしておけば、次のフェアや新商品情報もいち早くゲットできそう。
クリスマス前の特別な6日間、ピーターラビット(TM)と一緒に英国の世界を楽しんでみてはいかが。人気アイテムは売り切れる可能性もあるので、早めの来場がおすすめ！
「英国フェア2025」
期間：2025年12月17日(水)〜12月22日(月)
場所：京急百貨店 7階催事場(横浜市港南区上大岡西1-6-1)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
BEATRIX POTTER(TM) (C) FrederickWarne ＆ Co.,2025
