【サーティワン福袋2026】予約開始！アイス型キッチンタイマーなどグッズ付きで最大3500円分の電子チケットも
サーティワンから、毎年人気の福袋が登場。2025年12月9日10時からモバイルオーダーでの予約受付がスタートした。500円分の電子チケット最大7枚(3500円分)に加え、アイスクリーム型キッチンタイマーなど、日常使いできる限定グッズがセットに。3500円と2500円の2種類から選べる「福袋 2026」の中身を詳しくチェックしていこう。
■3500円福袋の目玉はアイス型キッチンタイマー！
3500円の福袋には、500円電子チケット7枚(計3500円分)に加え、オリジナルキッチンタイマーとカップ型キーホルダーがセットに。
キッチンタイマーは、人気フレーバー「ポッピングシャワー」をモチーフにした約6×約9.5センチのコンパクトサイズ。マグネット付きで冷蔵庫に貼り付けられるので、キッチンのアクセントにもなってくれる。料理やお菓子作りはもちろん、在宅ワークの時間管理など、さまざまなシーンで活躍してくれそう。
セットのカップ型キーホルダーは、「ラブポーションサーティワン」とピンクのスプーンがセットになった精巧なミニチュア。バッグチャームとしても映える一品だ。
「サーティワン福袋2026」3500円セット内容
・電子チケット500円券×7枚(計3500円分)
・オリジナルキッチンタイマー
・カップ型キーホルダー
■2500円福袋も充実！コーン型キーホルダーやスプーン型ヘアクリップ
2500円の福袋には、500円電子チケット5枚(計2500円分)と3種類の限定グッズが入っている。
「ポッピングシャワー」をモチーフにしたコーン型キーホルダーや、「ラブポーションサーティワン」をすくったスプーンがモチーフのラバーヘアクリップ、そして「ポッピングシャワー」と「ラブポーションサーティワン」デザインのマルチシリコーンバンド2本セット。シリコーンバンドは、お菓子の袋留めやイヤホンコードの整理など、デスク周りの整理整頓に重宝しそう。
「サーティワン福袋2026」2500円セット内容
・電子チケット500円券×5枚(計2500円分)
・コーン型キーホルダー
・ラバーヘアクリップ
・マルチシリコーンバンド 2本セット
■スマホ限定500円チケットで半年間お得にアイスを楽しめる！
両福袋に入っている電子チケットは、2026年1月1日(祝)から6月30日(火)まで使用可能。全国のサーティワン店舗(一部店舗を除く)で、500円までの商品と交換できる。ランチタイムのご褒美アイスや、新作フレーバーのお試しなど、半年間たっぷりと楽しめるのが魅力だ。
チケットはスマートフォン専用で、店頭では1回の会計で複数枚使用可能。ただしモバイルオーダーでは1会計1枚までとなるので注意しよう。500円を超える商品を購入したい場合は差額を支払えばOK。お釣りは出ないので、500円超えメニューを狙うのがおすすめだ。
■モバイルオーダー予約は12月9日10時スタート！仮想待合室の準備も忘れずに
アクセスが集中時は、仮想待合室が表示される可能性がある。仮想待合室に入った場合は、画面を閉じずにそのまま待機。順番が来たら20分以内に注文を完了させよう。SafariのプライベートブラウズやGoogle Chromeのシークレットモードは正しく動作しない可能性があるため、あらかじめ設定を解除しておくのがおすすめだ。
店舗販売は2026年1月1日(祝)からスタート。モバイルオーダー、店頭販売とも、なくなり次第終了となる。毎年人気の福袋だけに、早めにゲットしよう。
【購入方法】
・モバイルオーダー予約：2025年12月9日10時〜12月29日(月)20時
・店頭受取期間：2026年1月1日(祝)〜1月7日(水)
・店舗販売：2026年1月1日(祝)〜 ※数量限定、なくなり次第終了
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
