山里亮太、3日連続『DayDay.』欠席 代打MCはアンジャッシュ児嶋
お笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太（48）が10日、MCを務める日本テレビ系『DayDay.』（月〜金 前9：00）を体調不良で欠席した。3日連続となる。代打MCは同番組水曜レギュラーのアンジャッシュ児嶋一哉が務めた。
【写真】子育て世帯、寄り添い合いラブラブ！微笑ましい山ちゃん＆蒼井優
番組冒頭、武田真一アナウンサー（58）が「今日も山ちゃん体調不良ということで児嶋さんが代打MCです」と紹介。児嶋は「よろしくお願いします。おはようございます」とあいさつ。胸に山里のトレードマークであるメガネをかけて登場した。
山里はきのう9日、自身のXで「みなさま、この度は申し訳ございません」と伝え「体調不良で、少しばかりお休みさせていただいてます。また戻った際にはどうぞよろしくお願いします」とメッセージ。9日の放送はお笑い芸人の東野幸治が代打MCを務めていた。
山里は1977年4月14日生まれ、千葉県出身。AB型。吉本興業所属。1999年、NSC大阪22期生として入門。03年6月、しずちゃん（本名：山崎静代）とお笑いコンビ・南海キャンディーズを結成。2023年4月より、『DayDay.』MCを務めている。19年6月、俳優の蒼井優と結婚した。
【写真】子育て世帯、寄り添い合いラブラブ！微笑ましい山ちゃん＆蒼井優
番組冒頭、武田真一アナウンサー（58）が「今日も山ちゃん体調不良ということで児嶋さんが代打MCです」と紹介。児嶋は「よろしくお願いします。おはようございます」とあいさつ。胸に山里のトレードマークであるメガネをかけて登場した。
山里は1977年4月14日生まれ、千葉県出身。AB型。吉本興業所属。1999年、NSC大阪22期生として入門。03年6月、しずちゃん（本名：山崎静代）とお笑いコンビ・南海キャンディーズを結成。2023年4月より、『DayDay.』MCを務めている。19年6月、俳優の蒼井優と結婚した。