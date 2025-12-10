¸µAKB48Â¿ÅÄ°¦²Â¡ÖÂÎ½Å¤¬¤À¡¼¤¤¤ÖÁýÎÌ·¹¸þ¡×¤À¤±¤É¡Ä¥×¥íÌîµåÁª¼êÉ×¡õÄ¹½÷¤È¹¬¤»ÃÂÀ¸ÆüS¸ø³«
¡¡¸µAKB48¡¢¸µHKT48¤ÎÂ¿ÅÄ°¦²Â¡Ê31¡Ë¤¬10Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£É×¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤Î»³¸ý¹Òµ±³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤ÈºòÇ¯10·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿Ä¹½÷¤È¤ÎÃÂÀ¸Æü¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö12·î8Æü¤Ç31ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿Â¿ÅÄ¡£¡ÖÃÂÀ¸Æü¥¯¥é¥¤¥·¥¹³¦·¨¤Ê¤Î¤ÇÂÎÄ´¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¸µµ¤¤Ç¤·¤¿¾Ð¡×¤È¤·¤Æ¾Ð´é¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºòÆü¤Ï1Æü¤º¤Ã¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¤â¤Î¿©¤Ù¤Æ¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê31ºÐ1ÆüÌÜ¤Ç¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤ªÃë¤Ï2¿Í¤Ç¡¢Ìë¤Ï²ÈÂ²¤Ç¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡ÖÂÎ½Å¤¬¤À¡¼¤¤¤ÖÁýÎÌ·¹¸þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤ã¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È»ä¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤Îº¢¤Î¤é¤Ö¤¿¤ó¤Î¤Þ¤Þ¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÁÇÅ¨¤Ê1Ç¯¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ç²¿¤è¤ê¡×¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Þ¥Þ¤µ¤ó¡×¡Ö¿©¤Ù²á¤®Ãí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¤¦¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤ÊÉ×ÉØ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£