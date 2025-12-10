【GUの新作】待ってましたーーッ！ 40・50代が狙いたい「おすすめアイテム」

冬コーデに少し軽やかさを取り入れたい人は、【GU（ジーユー）】の新作をチェックしてみて。ダークトーンに偏りがちなコーデに明るさを添えてくれるアイテムが多く、今の時期から春先まで長く活躍してくれそうです。上品なデザインで、大人女性のデイリーコーデにも取り入れやすそう。今回は、そのなかからとくに注目したい新作アイテムをご紹介します。

シルエットで印象チェンジできる軽やかパーカ

【GU】「ユーティリティパーカ」\3,990（税込）

Aラインのシルエットがきれいな、少しハリ感のある素材のパーカ。カジュアルにもきれいめにも合わせやすく、デイリー使いにぴったりのデザインです。袖口のボタンと裾のドロストでシルエットを調整できて、絞るとふんわりとした丸みが出て可愛らしい印象に。高めの襟と立体感のあるフードもポイントで、ジップを上まで閉めて着てもサマになりそう！

楽にきちんと見えが叶いそうなテーパードパンツ

【GU】「ワイドテーパードアンクルパンツZ」\2,990（税込）※1月中旬販売予定

ほどよいワイドシルエットで脚のラインを拾いにくく、ゆったりとはけそうなテーパードパンツ。タック入りできちんと感がありながらも、ウエストの後ろ部分がゴムになっているので楽に過ごせそうです。足首にかかる丈感で、スニーカーやフラットシューズとも好相性。大人世代のきれいめカジュアルスタイルに合わせやすい一本です。

斜め掛けもOKのきれいめナイロンバッグ

【GU】「2WAYナイロンバッグ」\2,990（税込）※12月下旬販売予定

ナイロン素材で軽やかに持てそうなワンハンドルバッグ。ストラップは長さ調節が可能で、肩掛けにも斜め掛けにもできる2WAY仕様です。両手をあけたい日や旅行にも便利。ファスナー付きの外ポケットや、内側のポケットのおかげで整理しやすく、マチがあるので財布やポーチなど必要なものはしっかり収納できそう。コーデのアクセントになるレッドのほか、幅広いファッションに合わせやすいモノトーンカラーもそろっています。

可愛らしさと上品さもあるバレエスニーカー

【GU】「ギャザーバレエスニーカー」\2,990（税込）※12月中旬販売予定

バレエシューズのようなデザインが新鮮なフラットスニーカー。やや光沢感のある素材とスエード調素材の切り替えで、プチプラとは思えない高見え感も。くしゅっとしたギャザーとやや太めの靴紐が、可愛らしさを引き立ててくれそう。上品な雰囲気で、フェミニンコーデや淡いトーンのコーデにも自然になじみそうです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Natsumi.N