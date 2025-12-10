ホイップたっぷり最高ーーーッッ♡【ローソン】次食べたい「新商品」をチェック

自分へのご褒美には【ローソン】の「新商品」を味わいませんか？ ホイップたっぷりと噂の、スイーツを食べたい欲そそる商品が登場している様子。食べた後にはきっとお腹も心も満たされるはず。今回はそんなホイップ好きにぴったりなスイーツに加え、あわせてチェックしていただきたい新作スイーツもご紹介します。

お手軽感のあるカップタイプ！「ほうじ茶栗粉のほろふわモンブラン」

カップタイプで味わえるお手軽感が嬉しいモンブラン。インスタグラマー@sujiemonさんは「ホイップ量が多いので大満足」と語っており、まろやかさと共に、なめらかな舌触りが楽しめそうです。ほうじ茶のほっこりとした風味も相まって、溜まった疲れも癒されそう。お値段は\362（税込）。

カロリー控えめも嬉しいポイント！

「ほうじ茶栗粉のほろふわモンブラン」は4層に分かれた仕上がり。トッピングにはほうじ茶栗粉をたっぷりと散りばめられた贅沢感があり、自分へのご褒美にも良さそうです。公式サイトによると「143kcal」とホイップたっぷりながらカロリー控えめで、食後のデザートや、夜食にも罪悪感なくいただけるかも。

とろける食感が楽しめる！？「生ベイクドチーズケーキ」

続いてはあわせてチェックしていただきたい、新作スイーツのこちら。お手軽サイズ感が嬉しいチーズケーキです。@sujiemonさんによれば「しっとりととろける濃密な食感」が楽しめる、ご褒美にぴったりな仕上がりのよう。シンプルなのでホイップやフルーツをトッピングして、アレンジを楽しむのも良さそうです。

生地にはバニラビーンズを加えた贅沢仕立て

「生ベイクドチーズケーキ」の生地は、@sujiemonさんいわく「バニラシードを加えた」というプチ贅沢仕様。甘い香りが楽しめる分、深みのあるコーヒーやストレートティーのお供にすれば、バランス良く味わえそうです。同シリーズとして「生ベイクドショコラチーズケーキ」もラインナップしているので、ぜひ一緒に食べ比べてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino