初年度のMVPが貫録を見せつけた。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2025-26」12月9日の第2試合では、渋谷ABEMASの多井隆晴（RMU）が登板。高打点3発を含めた計4回のアガリで、5万点超えの大トップを決めた。

【映像】これぞ最速最強！多井隆晴が試合開始早々に決めた倍満ツモ

いきなりの先制攻撃だった。当試合は起家からセガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）、多井、EX風林火山・永井孝典（最高位戦）の並びで開局。東1局、園田と永井がポンを仕掛けた中、配牌で東が暗刻、中が対子だった多井は慎重に進行。中と5索のシャンポン待ちでリーチをかけると、次巡、見事に中を引き寄せてリーチ・一発・ツモ・東・中・赤・ドラ・裏ドラの倍満・1万6000点をアガった。

その後は混戦の様相を呈し、東4局1本場では園田が倍満・1万6000点（＋300点、供託1000点）を完成。わずか100点差でトップ目に立つと、南1局、南2局でも1500点、3000点と加点した。そんな状況下で迎えた南3局、親番の多井は鳴きを駆使してタンヤオのみの1500点を奪取。南3局1本場では4巡目でのテンパイを採用せずに打ち進め、9巡目に赤の五万を引いてリーチを宣言した。待ちは六・九万の両面。数巡後、これを射止めてリーチ・ツモ・赤・ドラの親満貫・1万2000点（＋300点）を成就させた。このアガリでトップ目に返り咲くと、オーラスでもヤミテンからタンヤオ・平和・赤2・ドラの満貫・8000点を奪取。持ち点5万3200点で試合を締めた。

試合後、多井は「うれしいですね。やっつけましたよ、とうとう」とひと言。インタビュアーが「誰をですか？」と聞くと、「三河の猛将を」と現在、個人成績首位で、前回の対戦でもトップを奪われたルーキー・永井の名を出した。続けて、「やはり意識されていた？」との質問には「意識というか、地球上が意識してるでしょ、あいつを倒そうって」と発言。「やってやりましたよ、地球のみなさん！」とカメラに向かってドヤ顔を見せた。

第1試合ではチームメイトの松本吉弘（協会）が悔しい箱下の4着。即座にリカバーする今期個人6勝目だ。「チーム状況的にも個人的にも、まだまだスカッとするような感じではない。あとちょっとプラスで安定すると、チームのみんなの雰囲気もよくなると思う。調子の悪い人がいても、誰かが踏ん張る。チーム戦ですからね。年内にプラマイゼロを目指して頑張ります」。決めポーズと共に笑みをこぼした最速最強の麻雀星人が、チームのために全力で腕を振る。

【第2試合結果】

1着 渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）5万3200点／＋73.2

2着 赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）2万9100点／＋9.1

3着 セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）1万9900点／▲20.1

4着 EX風林火山・永井孝典（最高位戦）−2200点／▲62.2

【12月9日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋525.1（58/120）

2位 KONAMI麻雀格闘俱楽部 ＋439.5（58/120）

3位 BEAST X ＋146.0（58/120）

4位 赤坂ドリブンズ ＋51.8（56/120）

5位 U-NEXT Pirates ▲13.0（60/120）

6位 セガサミーフェニックス ▲114.9（58/120）

7位 TEAM雷電 ▲135.0（56/120）

8位 渋谷ABEMAS ▲144.0（60/120）

9位 EARTH JETS ▲263.9（58/120）

10位 KADOKAWAサクラナイツ ▲491.6（54/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

