中島健人、共演した山田裕貴の人柄を絶賛「本当に熱い人」「気配りがすごい」

12月8日深夜放送のニッポン放送『キタニタツヤのオールナイトニッポン0(ZERO)』にゲスト出演した中島健人が、山田裕貴の印象について語った。

番組中、リスナーからの“今年1番セクシーに感じたものを教えてほしい”というメッセージを受けて、キタニから、「自分以外に何かセクシーだなって思うの？」と振られた中島は、「ない！」と即答。

また、キタニから、「俺の次ぐらいにセクシーと認めてもいいかなぐらいのものはあるの？」と聞かれると、中島は、「え〜〜」と悩みつつ、「あ！彼はセクシーだったね。山田裕貴くん」と、TBSテレビ／U-NEXTで2026年春放送・配信予定の『ちるらん 新撰組鎮魂歌』で共演した山田の名前を挙げた。

続けて、「本当に熱い人だった」「熱いし、あと『ちるらん』ってめちゃくちゃ撮影大変なのよ、マジでぶつかり合いで」「その時に殺陣稽古でさ、ぶつかり稽古みたいなもんよ。2人で。ちょっと体痛めてたの。俺」「で、体痛めてた時の気遣いようがマジでセクシーだった」とコメント。

そして、「山田くんって結構ハツラツとしてるさ、ハハハ！みたいなラジオだとすごいじゃん、あの人」と山田の明るいイメージについても話しつつ、「（痛みで）あっ！ってなった時に『大丈夫？』って」「『全然無理しないで』って」「怪我する可能性もあるわけじゃん？その時もちゃんとフォローし合ってやって」「気配りがすごいセクシーだった」と、優しく包んでくれたと話していた。