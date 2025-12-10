ドジャース、ディアス獲得という電撃補強　“静観”を意識させてから「ブロックバスター級のリリーバー獲得」専門メディア指摘

ドジャースがディアス獲得という電撃補強を行った(C)Getty Images

ドジャースが現地時間12月9日、メッツからFAとなっていたエドウィン・ディアスと3年総額6900万ドル（約106億9500万円）で契約合意に達したと複数の米メディアで報じられた。

ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「ドジャース、ファンに静観を意識させてから、ブロックバスター級のリリーバー獲得という電撃補強を敢行」と題した記事を掲載。

同メディアは「ウィンターミーティングの実質的な初日、デーブ・ロバーツ監督は記者団に対し、ドジャースはこのオフシーズンに大きな補強をする必要はないと感じていると語った。これは、ワールドシリーズ優勝以来、球団がお決まりにしている公言であり、GMのブランドン・ゴームスも数週間前のGM会議でほぼ同じことを述べていた」と伝えた。

ロバーツ監督の発言とは裏腹に、市場の大物クローザーを獲得。今季はタナー・スコットが抑えを務めたが、安定感に欠ける投球が続いた。記事では「ディアスほど明確な守護神の後継者となる者はいなかっただろう」と記している。

