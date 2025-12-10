「アリバイ崩し承りますスペシャル（2024）」(テレ朝チャンネル1)

「2019本格ミステリ・ベスト10」で第1位に輝いた大山誠一郎による同名推理小説を、浜辺美波の主演でドラマ化した「アリバイ崩し承ります」。2020年に連ドラとして放送されると、浜辺と共演の安田顕とのコミカルなやり取りも含めて人気を博した。

そんな連ドラ版の好評を受けて、2024年4月に放送されたのが「アリバイ崩し承りますスペシャル（2024）」だ。

ある朝、美谷時計店の若き店主・美谷時乃(浜辺)が下宿人でもある那野県警捜査一課の管理官・察時美幸(安田)に契約更新の話を持ち掛けると、察時は何やら部屋を引き払うようなことを匂わせる...。気になった時乃が那野県警捜査一課を訪れると、人気テレビ番組「県警密着24時」が捜査一課に密着することになったと一同は大騒ぎ。察時は密着取材中に事件を解決することで、東京の警察庁に返り咲くことを目論んでいたのだった。番組のプロデューサー・君嶋薫子(松本若菜)も"アリバイ崩しの名人"である察時に期待している様子。本当の名人は時乃だとも知らずに...。一方、時乃に想いを寄せる巡査部長・渡海雄馬(成田凌)も、察時に負けじと番組で目立つために張り切り始める。

そんな中、地元で有名な資産家でフザイ建設の社長・富宰建一(春海四方)が自宅で刺殺される事件が発生。事件現場に臨場した察時や雄馬ら捜査一課の面々は、事件現場で悲しむ様子もなく口論を続ける3人の人物と出会う。口論をしていたのは、かねてから健一が亡くなった後の遺産争いで揉めていたという被害者の姪・甥たちで、元フレンチシェフ・朝倉正平(矢本悠馬)、女優・宇川蒔絵(雛形あきこ)、フットサル選手・井田泰明(山本涼介)の3人。彼らを重要参考人として捜査し始めるが、いずれも死亡推定時刻には完璧なアリバイがあった...。

■スペシャルドラマでも"アリくずワールド"全開！浜辺美波と安田顕の掛け合いが最高

浜辺美波がアリバイ崩しの名人・時乃がチャーミングすぎる！(「アリバイ崩し承ります」より) (C)大山誠一郎／実業之日本社／テレビ朝日・MMJ

スペシャルドラマ版でも、浜辺は主人公の時乃をチャーミングに好演。物語の冒頭では早速、安田演じる察時とのテンポの良い掛け合いを繰り広げており、「アリくず」ワールド全開だ。お風呂で那野名物"野沢菜コロケ"を食べる時乃のモグモグタイムも健在。テレビの密着取材に盛り上がる捜査一課の面々を横目に、事件が舞い込むと「アリバイ崩しのチャンスだ！」と言わんばかりに目を輝かせ、ご機嫌な様子。「今回は時乃の力を借りずに自力で事件を解決する」と意気込む察時に意気揚々と協力を申し出、小芝居も使って、なんとか今回もアリバイ崩しを承る。そんな天真爛漫な時乃を浜辺が表情豊かに、魅力的に演じている。

しかし、本作ではそんな時乃のアリバイ崩しも困難を極める。二転三転していく展開に振り回されながらも、真剣なまなざしで事件の真相を紐解いていくシリアスな表情の時乃にも注目だ。

プライドがありながらも、なんだかんだ時乃に泣きついてしまう察時を演じた安田や、時乃と同居している察時のことを敵視しながら、あの手この手で時乃の気を引こうとする雄馬を演じた成田など、連ドラからおなじみのキャスト陣もコミカルな演技で「アリくず」の世界を作り出している。スペシャルドラマでは、時乃の高校の先輩で初恋の相手らしい葉加瀬裕次郎(葉山奨之)も登場し、雄馬はさらに大騒ぎ。本作ならではのゲストとの掛け合いも楽しめる。

「アリくず」史上最難関の事件に挑んだ時乃と察時の奮闘を、浜辺や安田、成田の軽快な掛け合いにも注目しながら見てほしい。

文＝HOMINIS編集部

放送情報

アリバイ崩し承りますスペシャル（2024）

放送日時：2025年12月16日(火)11:00〜

チャンネル：テレ朝チャンネル1(スカパー！)

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

出演：浜辺美波 安田顕 成田凌 勝村政信 柄本時生 中丸新将 間宮祥太朗(友情出演) 高梨臨 矢本悠馬 葉山奨之 松本若菜 ほか

