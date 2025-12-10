佐々木希、家族で箱根旅行に出かけたオフを報告「いい笑顔」「お布団の上飛び跳ねる子供達もかわいいい」 夫はアンジャッシュ・渡部建
俳優の佐々木希（37）が8日、自身のインスタグラムを更新。「オフの日に、家族で箱根旅行」に出かけたことを報告し、思い出を伝えるプライベート写真＆動画をシェアした。
【写真】「ほぼすっぴんなのに綺麗すぎます！」温泉に入り浴衣姿の佐々木希
行きつけのうなぎ屋でランチを楽しんだり、旅館では温泉に入ったりしてリフレッシュ。
「お布団の上で子供達がぴょんぴょん飛び跳ねたりして、ホコリが…って思ったけど、こんな日は仕方ないね。笑 楽しい気持ち分かる。笑」と話し、子どもたちも存分に楽しんだようだ。
家族時間を満喫する様子に、ファンからは「いい笑顔」「浴衣姿の希ちゃん最高にかわいいですね」「ほぼすっぴんなのに綺麗すぎます！」「家族団らんでおいしいお食事良いですね」「家族みんなで楽しかったんだろうな〜」「お布団の上飛び跳ねる子供達もかわいいい」「良い旅となり、何よりです」など、心温まるコメントが数多く寄せられている。
佐々木は2017年4月、お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建（53）と結婚。18年9月に長男（7）、23年4月に長女（2）の誕生を報告している。
【写真】「ほぼすっぴんなのに綺麗すぎます！」温泉に入り浴衣姿の佐々木希
行きつけのうなぎ屋でランチを楽しんだり、旅館では温泉に入ったりしてリフレッシュ。
「お布団の上で子供達がぴょんぴょん飛び跳ねたりして、ホコリが…って思ったけど、こんな日は仕方ないね。笑 楽しい気持ち分かる。笑」と話し、子どもたちも存分に楽しんだようだ。
佐々木は2017年4月、お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建（53）と結婚。18年9月に長男（7）、23年4月に長女（2）の誕生を報告している。