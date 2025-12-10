言葉に共通するひらがなを当てるクイズ！ シンプルに見えて意外と奥深い問題です。□に入る共通のひらがなを考えてみましょう。

言葉の中に隠れた共通点を見つける「共通ひらがなクイズ」！
一見するとバラバラな3つの言葉ですが、実は同じひらがなが入っています。

ひらめき力が試される人気の脳トレ問題です。

問題：□□わたし／□□おき／□□くれ

3つの言葉すべてに共通して入るひらがなは何でしょう？

□□わたし
□□おき
□□くれ

答えを見る






正解：はし

正解は「はし」でした。

▼解説
3つの言葉に「はし」を入れると、それぞれ意味のある言葉が完成します。

はしわたし（橋渡し）
はしおき（箸置き）
はしくれ（端くれ）

どれも“はし”に関連する言葉になるのがポイント。

言葉のパーツを組み合わせる感覚が鍛えられる脳トレです！
(文:All About ニュース編集部)