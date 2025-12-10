【ひらがなクイズ】空欄に共通するひらがなは？ ひらめき力を試すパズルに挑戦！
言葉の中に隠れた共通点を見つける「共通ひらがなクイズ」！
一見するとバラバラな3つの言葉ですが、実は同じひらがなが入っています。
ひらめき力が試される人気の脳トレ問題です。
□□わたし
□□おき
□□くれ
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
3つの言葉に「はし」を入れると、それぞれ意味のある言葉が完成します。
はしわたし（橋渡し）
はしおき（箸置き）
はしくれ（端くれ）
どれも“はし”に関連する言葉になるのがポイント。
言葉のパーツを組み合わせる感覚が鍛えられる脳トレです！
(文:All About ニュース編集部)
