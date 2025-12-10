「旦那様とお子さんが羨ましい」佐々木希、家族で箱根旅行へ！ 「渡部さんおすすめの鰻屋さんですね」
俳優の佐々木希さんは12月8日、自身のInstagramを更新。家族で旅行へ出かけたことを報告し、動画と写真を公開しました。
【動画＆写真】「オフの日に、家族で箱根旅行」
ファンからは「この世でいちばん美人」「浴衣姿ののんちゃんかわゆ」「こんなママ、自慢でしかありません」「旦那様とお子さんが羨ましい」「スッピンでこんな綺麗な人いる？！」などの声が。ほかにも「渡部さんおすすめの鰻屋さんですね」「同じお店で食べたことがあるってことがとても嬉しい」といったコメントが寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【動画＆写真】「オフの日に、家族で箱根旅行」
「渡部さんおすすめの鰻屋さんですね」佐々木さんは「オフの日に、家族で箱根旅行」とつづり、2本の動画と7枚の写真を公開。豪華なうな重を食べたり浴衣を着たりと、神奈川県・箱根温泉を満喫したようです。佐々木さんは「お布団の上で子供達がぴょんぴょん飛び跳ねたりして、ホコリが…って思ったけど、こんな日は仕方ないね。笑」と、ほっこりするエピソードも紹介しました。
「息子が７歳に」プライベートについてたびたび発信している佐々木さん。11月18日の投稿では「息子が７歳に」と明かし、誕生日会の様子を写真で公開しました。また「この前、ワンオペで子供2人レゴランドに連れて行ったんだけど、私が大変そうにしてるからか、お兄ちゃんぶりを発揮してて嬉しく思った」と、最近の出来事も紹介。息子の成長に目を細めているようです。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)