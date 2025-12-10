ヴィルツ（左）のPK獲得シーンが物議を醸している。(C)Getty Images

写真拡大

　現地時間12月９日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第６節で、４位のインテルは、遠藤航がコンディション不良で招集外となった13位のリバプールと対戦。０−１で敗れた。

　この一戦で、文字通り勝負を分けたのが、88分にドミニク・ソボスライに決められたPKだった。インテルのDFアレッサンドロ・バストーニがボックス内で相手MFフロリアン・ヴィルツのシャツを引っ張ったとしてVARが介入。オンフィールドレビューの末に、ファウルとなり、PKが宣告された。

　ただ、ドイツ代表アタッカーがやや大袈裟に倒れたようにも見えたこのPK獲得シーンは、リバプールファンからも「プレミアリーグではファウルにならない」「名演技だった」といった声が上がるなど、物議を醸している。
 
　インテルの専門サイト『FCinternews.it』によれば、インテルのMFピオトル・ジエリンスキは試合後、怒りを露わにした。

「良い試合ができただけに、失望と怒りを感じている。前線で得点につながる何かが足りなかった。審判の判定は理解できない。ピッチからはファウルには見えなかった。もしこれでファウルが宣告されるなら、すべてPKだ」

　また、MFのヘンリク・ムヒタリアンも、『Amazon  Prime』のインタビューで不満をぶちまけた。

「均衡した試合だったと思う。今夜は誰も勝利に値しなかった。引き分けが最良の結果だった。どうして存在しないPKを彼らが思いついたのか分からないが、これがサッカーだ。我々は満足していない。このようなPKを与えるなら、ペナルティエリア内での接触はすべてPKになる」

　どうにも納得がいかないようだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】ファウルは妥当？ 物議を醸しているリバプールのPK獲得シーン

 