「理解できない」「怒りを感じる」リバプールのPK獲得シーンにインテル戦士は激怒「これでファウルなら、すべてPKだ」【CL】
現地時間12月９日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第６節で、４位のインテルは、遠藤航がコンディション不良で招集外となった13位のリバプールと対戦。０−１で敗れた。
この一戦で、文字通り勝負を分けたのが、88分にドミニク・ソボスライに決められたPKだった。インテルのDFアレッサンドロ・バストーニがボックス内で相手MFフロリアン・ヴィルツのシャツを引っ張ったとしてVARが介入。オンフィールドレビューの末に、ファウルとなり、PKが宣告された。
ただ、ドイツ代表アタッカーがやや大袈裟に倒れたようにも見えたこのPK獲得シーンは、リバプールファンからも「プレミアリーグではファウルにならない」「名演技だった」といった声が上がるなど、物議を醸している。
インテルの専門サイト『FCinternews.it』によれば、インテルのMFピオトル・ジエリンスキは試合後、怒りを露わにした。
「良い試合ができただけに、失望と怒りを感じている。前線で得点につながる何かが足りなかった。審判の判定は理解できない。ピッチからはファウルには見えなかった。もしこれでファウルが宣告されるなら、すべてPKだ」
また、MFのヘンリク・ムヒタリアンも、『Amazon Prime』のインタビューで不満をぶちまけた。
「均衡した試合だったと思う。今夜は誰も勝利に値しなかった。引き分けが最良の結果だった。どうして存在しないPKを彼らが思いついたのか分からないが、これがサッカーだ。我々は満足していない。このようなPKを与えるなら、ペナルティエリア内での接触はすべてPKになる」
どうにも納得がいかないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】ファウルは妥当？ 物議を醸しているリバプールのPK獲得シーン
