東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.6642 高値0.6654 安値0.6609
0.6706 ハイブレイク
0.6680 抵抗2
0.6661 抵抗1
0.6635 ピボット
0.6616 支持1
0.6590 支持2
0.6571 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5781 高値0.5795 安値0.5767
0.5823 ハイブレイク
0.5809 抵抗2
0.5795 抵抗1
0.5781 ピボット
0.5767 支持1
0.5753 支持2
0.5739 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3846 高値1.3861 安値1.3824
1.3900 ハイブレイク
1.3881 抵抗2
1.3863 抵抗1
1.3844 ピボット
1.3826 支持1
1.3807 支持2
1.3789 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.6642 高値0.6654 安値0.6609
0.6706 ハイブレイク
0.6680 抵抗2
0.6661 抵抗1
0.6635 ピボット
0.6616 支持1
0.6590 支持2
0.6571 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5781 高値0.5795 安値0.5767
0.5823 ハイブレイク
0.5809 抵抗2
0.5795 抵抗1
0.5781 ピボット
0.5767 支持1
0.5753 支持2
0.5739 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3846 高値1.3861 安値1.3824
1.3900 ハイブレイク
1.3881 抵抗2
1.3863 抵抗1
1.3844 ピボット
1.3826 支持1
1.3807 支持2
1.3789 ローブレイク