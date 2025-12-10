東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.6642　高値0.6654　安値0.6609

0.6706　ハイブレイク
0.6680　抵抗2
0.6661　抵抗1
0.6635　ピボット
0.6616　支持1
0.6590　支持2
0.6571　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5781　高値0.5795　安値0.5767

0.5823　ハイブレイク
0.5809　抵抗2
0.5795　抵抗1
0.5781　ピボット
0.5767　支持1
0.5753　支持2
0.5739　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3846　高値1.3861　安値1.3824

1.3900　ハイブレイク
1.3881　抵抗2
1.3863　抵抗1
1.3844　ピボット
1.3826　支持1
1.3807　支持2
1.3789　ローブレイク