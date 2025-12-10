大リーグの球団幹部や代理人らが一堂に会するウインターミーティング（WM）が9日（日本時間10日）、フロリダ州オーランドで行われ、ドジャースのアンドルー・フリードマン編成本部長が取材に対応。来年3月に開催されるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）について、侍ジャパン・井端弘和監督（50）と対話の機会を設けたことを明らかにした。

自軍に所属する日本選手の中で大谷翔平はすでに、WBCへの参加が決定。山本由伸、佐々木朗希に関しては現段階では未定だが、出場については「まだその検討中だ」と明かした。自軍に所属する代表候補の全選手のリストを受け、球団の要望をMLBに提出するプロセスがあり、現在はまだ調整中だという。

井端監督とは会場で話す機会を設けた。「とても良い会話だった。コミュニケーションラインをオープンに保つことについての話だ。サムライジャパンの取り組みには私たちも非常に協力的だし、向こうもこちらを尊重してくれている。互いに尊重し合い、すべての側にとって良い形になるよう協力していく、そういう話だった」と相互で協力関係を築いていくことを再確認。出場が決まっている大谷を投手で起用するかについては「まだ、その検討中だ」と話した。

井端監督は、メジャー球団が要望をMLBに提出する期限が迫っていることは把握済み。そのうえで年末までにロースターを固めたい意思を持っている。編成本部長は「MLBに提出するプロセスが来週であることは彼も分かっている。だからその情報はすべて共有される。その先のタイミングがどうなるかは分からない。こちら側としてやるべきことは分かっているが、その後どういうスケジュールになるかは分からない」と話すにとどめた。