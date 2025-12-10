好機創出の南野はPKも誘発…バログン3戦連続ゴールのモナコ、ガラタサライから逃げ切って欧州CL2勝目
[12.9 欧州CLリーグフェーズ第6節 モナコ 1-0 ガラタサライ]
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は9日、リーグフェーズ第6節1日目を開催。日本代表MF南野拓実が所属するモナコ(フランス)がガラタサライ(トルコ)をホームに迎え、1-0の完封勝利を収めた。
前節終了時点でモナコは1勝3分け1敗の勝ち点6で23位、ガラタサライは3勝2敗の勝ち点9で14位につけて、この一戦を迎えた。欧州CLで3試合連続先発出場を果たした南野は4-2-3-1のトップ下の位置でスタートした。
前半13分にガラタサライがゴールを脅かす。左サイドを駆け上がったDFイスマイル・ヤコブスのラストパスにMFイルカイ・ギュンドアンがフリーで反応するが、左足ダイレクトで合わせたシュートは枠上に外れる。さらに19分にはGKウグルカン・チャクルのゴールキックのこぼれ球をPA内で拾ったFWバルシュ・ユルマズが左足で狙うも枠を捉え切れなかった。
20分にはモナコ。DFカイオ・エンヒキが左サイドから送ったクロスを受けたMFマグネス・アクリウシェが強烈な左足のシュートが枠内に飛ばすが、好反応を見せたチャクルに弾き出される。24分には左サイドでボールを受けた南野のクロスをFWフォラリン・バログンがヘディングで合わせたものの、シュートはゴール左に外れてしまった。
0-0のまま後半を迎えると、立ち上がりの3分に南野が好機を迎える。DFバンデルソンが右サイドからゴール前に送ったボールに走り込むと、左足ボレー。至近距離から放ったシュートはチャクルに阻まれ、こぼれ球を自ら拾うが、DFダビンソン・サンチェスに寄せられてフィニッシュに持ち込めなかった。一度はプレーが流されるも、VARが介入した結果、モナコがPKを獲得。しかし、キッカーを務めたMFデニス・ザカリアのシュートはチャクルにストップされて先制の好機を逸してしまった。
14分にはモナコが高い位置でボール奪取を成功させると、アクリウシェのパスから南野がPA内左に侵入。ラストパスにフリーのバログンが反応したが、シュートは枠を捉え切れず。17分には南野のヘディングでのパスからバログンがPA内に入り込むが、これも得点には結び付けられなかった。
しかし、23分にモナコが試合を動かす。左から蹴り出されたCKをDFティロ・ケーラーが折り返すと、バログンが押し込んでスコアを1-0とした。バログンの3試合連続ゴールで先制したモナコは29分、南野に代えてDFジョルダン・テゼを投入。その後、モナコに追加点こそ生まれなかったものの、ガラタサライの反撃を許さずに逃げ切り、1-0の完封勝利で今季2勝目を挙げている。
