TOKYO BASEの運営するセレクトショップ「ザ トウキョウ（THE TOKYO）」が、香港・尖沙咀に海外初となる旗艦店を出店する。オープンは12月13日。

ザ トウキョウは、日本ブランドのみを取り扱うセレクト型コミュニティストアで、併設のラウンジでゆっくりと買い物を楽しめる空間設計が特徴。現在は、銀座店、丸の内店、六本木店、表参道店、名古屋店、メンズ大阪店、横浜店の8店舗を展開。今回の香港店が9店舗目となる。

新店舗は、19世紀のヴィクトリア様式の歴史的建造物をリノベーションした施設「1881ヘリテージ（1881 Heritage）」に出店。売り場面積約250平方メートルの大型路面店で、ラウンジスペースを併設する。店内では、「N.ハリウッド（N.HOOLYWOOD）」、「シーエフシーエル（CFCL）」、「ワコマリア（WACKO MARIA）」といった日本ブランドを取り扱う。

◼️THE TOKYO HONG KONG

所在地：The Entire G/F and 1/F of House 1 of 1881 Heritage, 2A Canton Road,Tsim Sha Tsui, Hong Kong