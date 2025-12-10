プロ野球・日本ハムは9日、松浦慶斗投手が現役ドラフトで巨人へ移籍し、巨人の菊地大稀投手を獲得することを公式Xで発表しました。

松浦投手は2021年にドラフト7位で大阪桐蔭から日本ハムに入団。今季は1軍での出場機会はありませんでしたが、昨季は5試合に登板し防御率2.25でした。

その松浦投手は球団公式Xを通じてコメントを発表。「突然のことで驚いていますが、小学生のころからファンだったファイターズに入団できてうれしかったです。ファイターズジュニア時代に憧れていたユニフォームに袖を通したときは、心の底からうれしかったことを覚えています。入団してから4年と短い間でしたが、優勝を目指すチームのピースになりたかったです。今回、自分が活躍する場を広げていただいたと思っています。チャンスだと思いますし、自分の可能性を信じて力を発揮できるように新たなチームで頑張ります。ファンの皆さま、これまで温かいご声援をいただき、本当にありがとうございました。引き続き応援していただけるように全力で取り組みます」と心境を吐露しました。

一方、新たに加入する菊地投手は2021年育成ドラフト6位で巨人に入団すると、2023年には1軍で50試合に登板。防御率3.40、4勝4敗、15HP1セーブを記録しました。今季は7試合の登板にとどまった菊地投手ですが、防御率1.80をマーク。打者41人に対し、被安打7、被本塁打1、16奪三振、3失点と安定した投球を披露していました。