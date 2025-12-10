歩道で雪かきをする人＝2日、米ペンシルベニア州ポッツビル/Matt Rourke/AP

（CNN）米国立気象局（NWS）はトランプ政権による解雇や人員削減で欠員となっている職務の新たな採用を進めている。だがそのスピードは遅く、約450人の採用枠に対し、採用が内定した気象学や水文学の専門家らはこれまでに約80人にとどまっている。

政府効率化省（DOGE）は今年、NWSの職員約550人を解雇した。その後、政府は7月に450人を採用する許可を出した。この採用許可は、NWSの人員削減が公共の安全に及ぼす影響について議員や市民から懸念が示されたことを受けてのものだった。

採用の遅れは深刻な職員不足のまま嵐の季節を迎えることを意味し、厳しい嵐が発生しうる冬期の予報や警報の精度が低下する恐れがある。

同様の懸念がハリケーンシーズンを迎える前にもあった。だが幸いなことに、5段階中で最も強い「カテゴリー5」のハリケーン三つを含め、米国へのハリケーン上陸はなかった。

バイデン前政権下で海洋大気局（NOAA）を率いていたリック・スピンラッド氏は「トランプ政権は自ら起こした火事を消そうとしている」「450人の採用ではNWSの欠員を完全に補えない」と話す。

スピンラッド氏はまた、「たとえ明日450人採用できたとしても、そうした人たちが解雇された職員の数百年に相当する経験を補う可能性はない」とも指摘した。

NWS職員組合の法務局長を務めるトム・フェイヒー氏によると、気象予報事務所を24時間体制で運営するには13人の気象専門家が必要だが、多くの事務所が現在10人または11人で回しているという。例えば、フェイヒー氏の集計ではカンザス州グッドランドの事務所は気象専門家が8人不足している。

ノースダコタ州やワイオミング州にある事務所でも専門家が7、8人不足しており、職員を新たに採用しても欠員が全て解消するわけではないとフェイヒー氏は指摘する。採用した職員の配置や、事務所が求めている専門知識と採用した職員のスキルを一致させるには時間がかかる。

冬の嵐は致命的なものになる可能性があり、NWSの職員不足は予報の精度の低下や警報発令の遅れにつながり得ると専門家は指摘する。

スピンラッド氏は「予報や注意報、警報のタイミングや精度などが悪化し、人命や財産を危険にさらす事態になるのではないかと懸念している」と話した。また、この冬少なくとも一つの厳しい嵐が起きるとの見方を示した上で、「その際、緊急事態の管理者や運輸部門、病院はこれまでよりも準備が整わず、警戒も不十分になるだろう」と述べた。

匿名のNOAA当局者によると、一部の気象予報事務所では気象観測用の気球を1日2回の標準頻度で打ち上げるための職員が不足しており、打ち上げを1日1回に減らしている。全く打ち上げられない事務所もあるという。

こうした状況は予報に大きな影響を及ぼす可能性がある。観測気球から得られる気温や湿度、気圧、風速のデータは予報士が予報を出す際の指針として使用するコンピューターモデルに直接入力されるためだ。高度約4万フィート（約1万2000メートル）までの上空の気象データが欠落した場合、そうしたモデルの信頼性が低下する。

当局者によると、これまでに180以上の職種の求人を出し、空いているポジションが埋まるまで来年も採用を続けるという。だが全てのポジションが埋まったとしても、NWSの職員数はトランプ政権2期目が始まった時よりも少ない。