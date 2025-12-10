目黒蓮主演『SAKAMOTO DAYS』、来年4.29公開決定 目黒演じる＜ふくよかな坂本＞のアクションも初解禁に
Snow Man・目黒蓮が主演する実写映画『SAKAMOTO DAYS』の公開日が2026年4月29日に決定。さらに、目黒演じる＜ふくよかな坂本＞のアクションを収めた特報映像も到着した。
【動画】目黒演じる“スマート”＆“ふくよか”な坂本のキレッキレアクション
2020年11月より集英社「週刊少年ジャンプ」にて連載を開始し、現在までに単行本は23巻刊行、全世界累計発行部数は1500万部（デジタル版を含む）を突破（2025年8月時点）する大ヒットコミック『SAKAMOTO DAYS』。
実写映画となる本作で主人公である最強の殺し屋・坂本太郎を演じるのは、目黒。これまで見せたことのないキレと迫力に満ちた超人的なアクションシーンにも挑戦し、推定体重140kgのふくよかな姿で、圧倒的な強さと包容力を備える坂本と、本気モードになると最強の殺し屋としての片鱗を取り戻し、急激に痩せ細るスマートな坂本を演じる。メガホンをとるのは、「銀魂」シリーズで映画界を席巻し、『今日から俺は!!劇場版』で興行収入54億円を突破、社会現象を巻き起こしたコメディの鬼才・福田雄一監督だ。
このたび公開となったのは、目黒演じる＜スマートな坂本＞と＜ふくよかな坂本＞、そして朝倉シン（高橋文哉）の手に汗握るアクションシーンの数々が目を引く特報映像。坂本がこよなく愛する妻の葵（上戸彩）と大事な一人娘の花（吉本実由）との平和な日常も映し出されながら、その一方で懸賞金をかけられた坂本が悪党と戦う不穏な日常の始まりが映し出される。
推定体重140kgのふくよかな体型の坂本の撮影日は、毎日約4時間かけて施された特殊メイクにより驚異的な変貌を遂げ、正反対な＜スマートな坂本＞と＜ふくよかな坂本＞という【一人二面性】の巧みな表現を完璧に体現した目黒。本格的なアクションに初挑戦という目黒が、どちらの坂本の姿でも超人的なキレとスピード感で大迫力のアクションを存分に魅せつける。目黒は出演解禁時に「特に、これまでで一番多くのアクションに挑戦していますので皆さん、楽しみにしてて欲しいです！」とコメントを寄せるなど、アクションシーンに自信をのぞかせており、まさに超本格アクションエンターテインメント大作を予感させる特報映像となった。
映画『SAKAMOTO DAYS』は、2026年4月29日全国公開。
