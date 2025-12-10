¹â¶¶¹î¼Â¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¼ç±é¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ù½Ð±éÈ¯É½¡¡¶¯±¿¤À¤±¤¬¼è¤êÊÁ¤Ê¼¼Ä¹Ìò¤Ë
¡¡¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤¬¼ç±é¤¹¤ë2026Ç¯1·î8Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ý¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡Ý¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÌÚÍË21»þ¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¹â¶¶¹î¼Â¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¶¯±¿¤À¤±¤¬¼è¤êÊÁ¤ÎÊ£»¨¹ñÀÇ»ö°Æ½èÍý¼¼¡Ê¥¶¥Ã¥³¥¯¡Ë¼¼Ä¹¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀéÍÕÍºÂç¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ù½Ð±éÈ¯É½¡¡ÆóÀ¤À¯¼£²È¤ÎÂç¿ÃÌò¤ò±é¤¸¤ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò±é¤¸¤ë¡È·è¤·¤ÆÃ¦ÀÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡ÉÅìµþ¹ñÀÇ¶É¤ÎÉÒÏÓÄ´ºº´±¡¦ÊÆÅÄÀµ»Ò¡Ê¤è¤Í¤À¡¦¤»¤¤¤³¡Ë¤¬°ÆÁÃ¦ÀÇ¼Ô¤òÀ®ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¼Ò²ñÇÉ¡¦ÄË²÷¥¨¥ó¥¿¥á¥É¥é¥Þ¡£
¡¡Åìµþ¹ñÀÇ¶É¡¦»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡£¿¦°÷¤Î°µÅÝÅª¤Ê¾ðÊó¼ý½¸Ç½ÎÏ¤ÈÄ´ºº¥¹¥¥ë¤Ï¡È¥Þ¥ë¥µ¡É¡Ê¹ñÀÇ¶Éºº»¡Éô¡Ë¤ò¤·¤Î¤°¤È¤¤¤ï¤ì¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê¤¬¸«¤Ä¤±¤ë±£¤·½êÆÀ¤ÏÇ¯´Ö¿ô²¯±ß¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ã¦ÀÇ¼Ô¤ò¿Ì¤¨¾å¤¬¤é¤»¤ë¤³¤ÎÉô½ð¤Ï¡ÔÀÇÌ³Ä´ºººÇ¸å¤Î¤È¤ê¤Ç¡Õ¤Ç¡¢¡ÈÎÁ¡É¤ÎÊÆÊÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¡Ô¥³¥á¡Õ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ô¥³¥á¡Õ¤ÎÃæ¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÉô½ð¡ÔÊ£»¨¹ñÀÇ»ö°Æ½èÍý¼¼¡Õ¡á¡ÔÄÌ¾Î¡¦¥¶¥Ã¥³¥¯¡Õ¡£¾¾Åè±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÊÆÅÄÀµ»Ò¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼ê¤ò½Ð¤»¤Ê¤¤¡ÈÌñ²ð¤Ê¡É»ö°Æ¤ò°·¤¦¡Ô¥¶¥Ã¥³¥¯¡Õ¤òÁÏÀß¤·¡¢¸ÄÀÇÉ¤¾¤í¤¤¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë°ÆÁÃ¦ÀÇ¼Ô¤¿¤Á¤ËÂç¤Ê¤¿¤ò¿¶¤ë¤¦¡£
¡¡¹â¶¶¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ô¥³¥á¡Õ¤«¤éÁíÌ³Éô¡¦¹Êó¹Ä°¼¼¤Ë°ÛÆ°¤·¡¢¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¡Ö¥¼¥Ë¥É¥ê¤¯¤ó¡×¤ÎÀ©ºî¡¦±¿±Ä¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÅÄ®Ëºî¡£²º¤ä¤«¤ËÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Àµ»Ò¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¤Æ¡Ô¥¶¥Ã¥³¥¯¡Õ¤Î¼¼Ä¹¤Ë¡£¤º¤ÐÈ´¤±¤¿ºÍÇ½¤ò¤â¤Ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò½¸¤á¤ëÀµ»Ò¤À¤¬¡¢¸ÅÄ®¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¡Ä¡£ÄìÈ´¤±¤Î¿Í¤Î¤è¤µ¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿ÆÁ¤¬¸Æ¤Ó¹þ¤à¤Ï¤º¤Î¡È¶¯±¿¤µ¡É¤ÇÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ô¥¶¥Ã¥³¥¯¡Õ¤ÎÊ¡¤Î¿À¡©¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¶õµ¤¤¬ÆÉ¤á¤º¤¦¤Ã¤È¤¦¤·¤¬¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÀµ»Ò¤òÉ®Æ¬¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤ÏÆü¡¹¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¡¢ÄêÇ¯´Ö¶á¤Ç¤«¤Ä¡Ô¥¶¥Ã¥³¥¯¡Õ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é»¨¤Ë°·¤ï¤ì¤ëÌòÊÁ¤Ç¤â¤¢¤ë¸ÅÄ®¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡ÖÌòÊÁ¤ÏÄêÇ¯ÌÜÁ°¤Î¥ª¥¸¥µ¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â»×¤¤¤ÃÀÚ¤êÃÆ¤±¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤Ã¤È¤½¤Î¶õµ¤´¶¤¬¡¢²èÌÌ¤òÄÌ¤·¤Æ¤´Í÷¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾Åè¤È¤Ï¡¢Æ±¤¸ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾ÀÜ¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜºî¤¬½é¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¼Â¤Ï¥·¥Ã¥«¥ê¤È¤ª¼Çµï¤Ç¤«¤é¤à¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£»£±ÆÁ°¤«¤é¡Ø¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡ª¡©¡Ù¤È¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´¶³Ð¤¬¡¢»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿º£¤â¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ëè²ó³Ú¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¹â¶¶¡£¡ÖÀ§Èó¤´²ÈÂ²¤´°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡ÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ý¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡Ý¡Ù¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î8Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË21»þÊüÁ÷¡Ê½é²ó6Ê¬³ÈÂçSP¡Ë¡£
¢¨¹â¶¶¹î¼Â¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¹â¶¶¹î¼Â¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¹â¶¶¹î¼Â¡Ê¸ÅÄ®Ëºî¡¦Ìò¡Ë¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤È¤³¤íÈý´Ö¤Ë¥·¥ï¤ò´ó¤»¤Ê¤¬¤é¹¾¸Í»þÂå¤ÇË½¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡¢µ×¡¹¤Ë¥¹¥«¥Ã¤È¤¹¤ëÄË²÷¤Ê¸½Âå·à¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¼ç±é¤Î¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤µ¤ó¤È¤Ï¡¢Æ±¤¸ºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¥·¥Ã¥«¥ê¤È¤ª¼Çµï¤Ç¤«¤é¤à¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£Â¾¤Î¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤È¤â½é¶¦±é¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢»£±ÆÁ°¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡ª¡©¡×¤È¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î´¶³Ð¤¬¡¢»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿º£¤â¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ëè²ó³Ú¤·¤¯¤Æ»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ÎáÏÂ¤Î¡Ö´«Á±Ä¨°¥É¥é¥Þ¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌòÊÁ¤ÏÄêÇ¯ÌÜÁ°¤Î¥ª¥¸¥µ¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â»×¤¤¤ÃÀÚ¤êÃÆ¤±¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤Ã¤È¤½¤Î¶õµ¤´¶¤¬¡¢²èÌÌ¤òÄÌ¤·¤Æ¤´Í÷¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£À§Èó¤´²ÈÂ²¤´°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
