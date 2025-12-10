芸人1000人の投票で“今年1番面白かった芸人”を決める『芸人総選挙２０２５』が12月20日放送
芸人1000人の投票で“今年一番面白かった芸人”を決める『芸人総選挙2025』が、TBS系にて12月20日19時から3時間にわたり放送されることが決まった。
【写真】千鳥・大悟が企画＆プロデュース ディズニープラス初のバラエティー番組が始動
この番組は、有田哲平（くりぃむしちゅー）、設楽統（バナナマン）、大悟（千鳥）の3名がMCを務め、芸人1000人に聞いた“2025年一番面白かった芸人”をランキングで発表。
今年バラエティー番組で大活躍のあの芸人から、賞レースのチャンピオン、ドラマ・CMに活躍の幅を広げたあの芸人まで、2025年に活動するすべての芸人が対象のランキングを作成する。
『芸人総選挙2025』は、TBS系にて12月20日19時放送。
