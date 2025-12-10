メッツからＦＡとなっていた通算２５３セーブのＥ・ディアス投手（３１）と３年総額６９００万ドル（約１０８億円）でドジャースが合意したと９日（日本時間１０日）、複数の米メディアが報じた。

同日、サンディエゴのラジオ局「９７．３ＦＭ Ｔｈｅ ＦＡＮ」がパドレスのプレラーＧＭへのインタビューをＸ（旧ツイッター）に公開し、指揮官は「（補強は）想定されたことだと思う。ナ・リーグ西地区全体として常に才能がある選手が入ってくる。リーグ全体における競争力の高さを示している。ドジャースは連覇をしている。多くのリソースを投入することは理解している」と話した。

チームは、ローテーションの柱で今季３２試合に登板したシースがＦＡでブルージェイズに移籍。キングもＦＡで、ダルビッシュも右肘手術で全休となっており、先発の補強が急務となっている。同ＧＭは「私たちの焦点は自分たちがよくなるために何が必要かだ。他のチームが補強するのは分かっているので、もう一段階先に進むにはどうするかを話し合っている。それがサンディエゴにワールドシリーズをもたらすために必要なことだ」と力を込めた。