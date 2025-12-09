ダイハツ工業株式会社は、2025年12月5日からインテックス大阪で開催されている「Japan Mobility Show KANSAI 2025」において、限定モデル「ミゼットX 大阪Ver.」を初公開した。

同モデルは、大阪城マークをあしらい、地元開催を盛り上げる特別仕様で、ラストワンマイル配送やソロキャンプに適した装備を搭載。ダイハツは「わたしにダイハツメイ。小さいからこそできること。小さいことからひとつずつ。」をテーマに、7台の出展車を通じて新たなモビリティの可能性を提案している。

出展テーマは"わたしにダイハツメイ。小さいからこそできること。小さいことからひとつずつ。"とし、「ミゼットX 大阪Ver.」をはじめ、「わたしにぴったり」「暮らしがおもろくなりそう」と思っていただけるような「ダイハツメイ」を体現したコンセプトカーなど7台を出展します。



出展テーマは“わたしにダイハツメイ。小さいからこそできること。小さいことからひとつずつ。”とし、「ミゼットX 大阪Ver.」をはじめ、「わたしにぴったり」「暮らしがおもろくなりそう」と思っていただけるような「ダイハツメイ」を体現したコンセプトカーなど7台を出展します。

「ミゼットX」は、日常の身近な移動を便利にし、乗用から商用まで多彩なバリエーションを持つ新しいモビリティです。今回出展する「ミゼットX 大阪Ver.」は、仕事から趣味まで幅広く活用できるよう、サイドからアクセスできるポケットフラップやナイロン生地の採用、拡張可能なあおりを搭載した荷室や、座席を1シートにすることで荷物用のスペースを確保するなど、ラストワンマイル配送やソロキャンプに適した仕様としました。加えて、1950年代から1960年代を中心に、一部のダイハツ車に設定されていた大阪城マークを採用し、地元大阪の開催を盛り上げます。



また、新たな歩行領域モビリティ「e-SNEAKER（イースニーカー）」を大阪モーターショー実行委員会が主催する「次世代モビリティコーナー」に展示、試乗体験も可能です。

＜出品車両＞

車名 車両形態 ミゼットX 大阪Ver.（初出展） コンセプトカー K-OPEN コンセプトカー K-OPENランニングプロト 先行スタディ K-VISION コンセプトカー KAYOIBAKO-K コンセプトカー e-ATRAI STICKER FACTORY 市販予定車 新型ムーヴ 市販車

